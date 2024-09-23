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黑豹旗／213隊報名寫賽史新高 首度增設女子組

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
第12屆中信盃黑豹旗舉行開賽記者會，體育署學校體育組長蔡忠益（右二）、中華棒協副理事長林華韋（中）、中信銀行董事長陳佳文（左二），以及大學長黃韋盛（右一）、大學姐賴巧綺（左一）為賽事揭開序幕。圖／中華棒球協會提供
第12屆中信盃黑豹旗舉行開賽記者會，體育署學校體育組長蔡忠益（右二）、中華棒協副理事長林華韋（中）、中信銀行董事長陳佳文（左二），以及大學長黃韋盛（右一）、大學姐賴巧綺（左一）為賽事揭開序幕。圖／中華棒球協會提供

中國信託商業銀行連續10年冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年邁入第12屆，213隊報名寫下賽史新高紀錄，「女黑豹」263選手、14教練也寫下新猷。備受矚目「籤王」，本屆由中正國防幹部預備學校中籤，將在開幕戰碰上青棒強權、衛冕軍桃園市平鎮高中。

中信銀行董事長陳佳文說，中華棒球協會理事長辜仲諒常提及日本甲子園選手為每一球拚盡全力、用生命打球的精神，這種堅持到底態度正是中信盃黑豹旗的重要價值。中國信託支持黑豹旗，10年來始終如一，不僅幫助離島偏鄉學校組隊參賽，也補助新球隊經費，今年賽事增設女子組，再創里程碑，期待未來中信盃黑豹旗成為亞洲指標青棒賽事。

首度增設女子組讓熱愛棒球的女黑豹站上紅土享受專屬賽事，包含國立花蓮女中等10隊報名，首屆女子組冠軍將成為混合組64強種子籤，有機會挑戰賽史7冠王平鎮高中。

中華棒協副理事長林華韋表示，女子棒球推廣並不容易，需要持續投入付出，很高興中信盃黑豹旗能為女生搭建專屬舞台，從基層棒球扎穩根基，幫助台灣女棒更上一層樓。

賽事預計今年10月6日至11月3日於台南亞太棒球訓練中心成棒副球場及全台各地球場舉行，抽中「籤王」的中正預校將於開幕戰碰上衛冕軍平鎮高中，隊長范睿丞分享抽籤前有拜拜、洗手，沒想到抽中媽祖保佑的「上上籤」，也不忘霸氣喊話將展現軍人本色、揮灑汗水，力拚三振平鎮高中打者。

偏鄉學校 林華韋 甲子園 黑豹旗

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