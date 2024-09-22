聽新聞
0:00 / 0:00
中職／新職務球迷擔心發配邊疆 周思齊笑回：不是海外顧問
周思齊引退後的下一份職務出爐，將為亞洲棒球總會會長辜仲諒擔任特助，他透露收到很多人私訊，「擔心我被發配邊疆。」他解釋：「關於海外的部分，那不是海外顧問啦！大家誤解了。」
周思齊的引退儀式上，辜仲諒現身，喊話要將像他這樣的人才留在兄弟、留在身邊，現場頒發聘書，聘他為特助。
對於這份職務的實際任務，周思齊先是笑曝，收到很多私訊，擔心他被發配邊疆，但並非大家擔心那樣，「我想做的這件事，會比你們想的更困難，希望你們可以支持我。」
他提到，有和辜仲諒董事長溝通過，「台灣這個環境，要讓選手成長，所耗成本真的太高了，要花很多時間和資金，我想幫這支球隊的訓練系統化。」他舉例來說，像春訓時間、空間如何更有效利用，「我們有兩間大學都有棒球隊，有很大球場，還有台中成棒也是體系內，希望能讓訓練SOP系統化。」做到降低成本、效能提高，不只訓練教練、選手，也能把大家喜歡的選手留下來，「現在是台灣棒球最好的時刻，如果把這些人才都留在這支球隊，那我們會變很強。」
至於海外的部分，周思齊釋疑，少子化之下，台灣棒球未來在棒球人才的培育上會越來越難，如果可以西進或南下，媒合更多人才來台灣，「也許有一天會看到黑皮膚的兄弟球員。」他笑說：「是真的黑，不是小黑（吳俊偉）這麼黑，像是日本的萬波中正。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言