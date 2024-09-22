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中職／新職務球迷擔心發配邊疆 周思齊笑回：不是海外顧問

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟周思齊（左）今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，董事長辜仲諒（右）宣布將聘他為亞洲棒球總會會長特助。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊（左）今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，董事長辜仲諒（右）宣布將聘他為亞洲棒球總會會長特助。記者余承翰／攝影

周思齊引退後的下一份職務出爐，將為亞洲棒球總會會長辜仲諒擔任特助，他透露收到很多人私訊，「擔心我被發配邊疆。」他解釋：「關於海外的部分，那不是海外顧問啦！大家誤解了。」

周思齊的引退儀式上，辜仲諒現身，喊話要將像他這樣的人才留在兄弟、留在身邊，現場頒發聘書，聘他為特助。

對於這份職務的實際任務，周思齊先是笑曝，收到很多私訊，擔心他被發配邊疆，但並非大家擔心那樣，「我想做的這件事，會比你們想的更困難，希望你們可以支持我。」

他提到，有和辜仲諒董事長溝通過，「台灣這個環境，要讓選手成長，所耗成本真的太高了，要花很多時間和資金，我想幫這支球隊的訓練系統化。」他舉例來說，像春訓時間、空間如何更有效利用，「我們有兩間大學都有棒球隊，有很大球場，還有台中成棒也是體系內，希望能讓訓練SOP系統化。」做到降低成本、效能提高，不只訓練教練、選手，也能把大家喜歡的選手留下來，「現在是台灣棒球最好的時刻，如果把這些人才都留在這支球隊，那我們會變很強。」

至於海外的部分，周思齊釋疑，少子化之下，台灣棒球未來在棒球人才的培育上會越來越難，如果可以西進或南下，媒合更多人才來台灣，「也許有一天會看到黑皮膚的兄弟球員。」他笑說：「是真的黑，不是小黑（吳俊偉）這麼黑，像是日本的萬波中正。」

中信兄弟周思齊（左）今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，董事長辜仲諒（右）致贈他手錶。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊（左）今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，董事長辜仲諒（右）致贈他手錶。記者余承翰／攝影

吳俊偉 周思齊 棒球

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