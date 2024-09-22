中職／新職務球迷擔心發配邊疆 周思齊笑回：不是海外顧問

周思齊引退後的下一份職務出爐，將為亞洲棒球總會會長辜仲諒擔任特助，他透露收到很多人私訊，「擔心我被發配邊疆。」他解釋：「關於海外的部分，那不是海外顧問啦！大家誤解了。」

周思齊的引退儀式上，辜仲諒現身，喊話要將像他這樣的人才留在兄弟、留在身邊，現場頒發聘書，聘他為特助。

對於這份職務的實際任務，周思齊先是笑曝，收到很多私訊，擔心他被發配邊疆，但並非大家擔心那樣，「我想做的這件事，會比你們想的更困難，希望你們可以支持我。」

他提到，有和辜仲諒董事長溝通過，「台灣這個環境，要讓選手成長，所耗成本真的太高了，要花很多時間和資金，我想幫這支球隊的訓練系統化。」他舉例來說，像春訓時間、空間如何更有效利用，「我們有兩間大學都有棒球隊，有很大球場，還有台中成棒也是體系內，希望能讓訓練SOP系統化。」做到降低成本、效能提高，不只訓練教練、選手，也能把大家喜歡的選手留下來，「現在是台灣棒球最好的時刻，如果把這些人才都留在這支球隊，那我們會變很強。」