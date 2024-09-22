影／周思齊引退儀式四萬人見證 期勉學弟「榮耀兄弟」

中信兄弟連續兩天在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退賽，並在今天賽後舉辦引退儀式，連續兩天吸引滿場四萬名球迷進場見證，周思齊在引退儀式上看到許多前輩與過去曾共事過、相處過的戰友們紛紛到場祝賀，也數度難忍激動的情緒，他在致詞時看著滿場球迷，感性地說「你們真的來了，我還滿想念你們的。」並笑說本來今天最害怕三種人，不來的、來了睡著的、聽我講話不鼓掌的，今天對大家只有滿滿的感謝。

談到自己從假球年代一路走過來，周思齊說，「看著球棒，告訴自己爭氣一點，有一天要用球棒說服他們。」看著滿場球迷來看自己的引退賽「我想應該有說服到你們。」周思齊也向在場球迷說：「如果有一天，你們在牌桌上遇到我們的小兄弟，請你幫我跟他們說，我們一起回家去練球好嗎？」周思齊說，這件事沒有不對，但是非之地就有是非之人、是非之事，盼學弟引以為戒，並向學弟們勉勵，希望他們繼續以「榮耀兄弟」為目標，「我們努力練球。」