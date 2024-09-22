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影／周思齊引退儀式四萬人見證 期勉學弟「榮耀兄弟」

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
中信兄弟周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，他在完成最後一次打擊後向全場球迷揮手致意。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，他在完成最後一次打擊後向全場球迷揮手致意。記者余承翰／攝影

中信兄弟連續兩天在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退賽，並在今天賽後舉辦引退儀式，連續兩天吸引滿場四萬名球迷進場見證，周思齊在引退儀式上看到許多前輩與過去曾共事過、相處過的戰友們紛紛到場祝賀，也數度難忍激動的情緒，他在致詞時看著滿場球迷，感性地說「你們真的來了，我還滿想念你們的。」並笑說本來今天最害怕三種人，不來的、來了睡著的、聽我講話不鼓掌的，今天對大家只有滿滿的感謝。

談到自己從假球年代一路走過來，周思齊說，「看著球棒，告訴自己爭氣一點，有一天要用球棒說服他們。」看著滿場球迷來看自己的引退賽「我想應該有說服到你們。」周思齊也向在場球迷說：「如果有一天，你們在牌桌上遇到我們的小兄弟，請你幫我跟他們說，我們一起回家去練球好嗎？」周思齊說，這件事沒有不對，但是非之地就有是非之人、是非之事，盼學弟引以為戒，並向學弟們勉勵，希望他們繼續以「榮耀兄弟」為目標，「我們努力練球。」

引退儀式中，曾經被周思齊在經典賽打出關鍵安打的田中將大也特別錄製影片給予祝福，田中將大在影片中表示，「周思齊選手，20年的現役生涯辛苦了，2013經典賽的對決，我也記得很清楚，那個場面是比賽中重要的時刻，對我來說，是非常不甘心的瞬間。」也祝福他退役後的生涯繼續邁向成功。

中信兄弟周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，他在全場球迷見證下完成最後一次繞壘。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，他在全場球迷見證下完成最後一次繞壘。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊（中）今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，張志豪（右）代表球員致贈禮物時激動地落淚。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊（中）今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，張志豪（右）代表球員致贈禮物時激動地落淚。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，曾經在經典賽被他打出關鍵安打的田中將大也特別錄製影片給予祝福。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，曾經在經典賽被他打出關鍵安打的田中將大也特別錄製影片給予祝福。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，他在全場球迷見證下完成最後一次打擊。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，他在全場球迷見證下完成最後一次打擊。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，他在致詞時向球迷喊話，「如果有一天，你們在牌桌上遇到我們的小兄弟，請你幫我跟他們說，我們一起回家去練球好嗎？」記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，他在致詞時向球迷喊話，「如果有一天，你們在牌桌上遇到我們的小兄弟，請你幫我跟他們說，我們一起回家去練球好嗎？」記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後到場邊向全場球迷揮手致謝。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後到場邊向全場球迷揮手致謝。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊（中）今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，賽後隊友圍著他一起完成最後一次象圈圈，脫帽向全場球迷致意。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊（中）今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，賽後隊友圍著他一起完成最後一次象圈圈，脫帽向全場球迷致意。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，他在全場球迷見證下完成最後一次打擊。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，他在全場球迷見證下完成最後一次打擊。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，他在完成最後一次打擊後向全場球迷揮手致意。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，他在完成最後一次打擊後向全場球迷揮手致意。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，他卸下球具象徵卸下球員身分。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，他卸下球具象徵卸下球員身分。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後在全場球迷歡呼中步出球場。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後在全場球迷歡呼中步出球場。記者余承翰／攝影

周思齊 田中將大 經典賽

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