快訊

惡夢重演！高雄義享天地停車場又塞爆 車主困2小時崩潰

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／取消DH讓周思齊「巡迴」告別 兄弟教頭：自己能給的就是舞台

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，9局上時被安排至外野守備。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，9局上時被安排至外野守備。記者余承翰／攝影

周思齊引退賽在9局上有巧思，中信兄弟隊取消指定打擊，讓周思齊在外野3個守位最後巡迴，總教練平野惠一透露，這是跟周思齊討論過後的決定和調度，有那麼多人來看他的引退賽，也希望能讓球迷看得開心。

周思齊引退賽落幕，此役3打數敲出1安打，有1次保送、1次三振，生涯留下1762場出賽排名聯盟史上第四，1805支安打排名第六，650次四壞保送排名第三。

意外驚喜在於9局上，兄弟取消指定打擊，讓周思齊先站上左外野防區，隨著每個出局數出現，陸續更換到中外野、右外野防區，職業生涯的最後一頁於外野揮灑汗水，每一次廣播守備位置更換，全場4萬人為他獻上掌聲，告別這位征戰中職20年的傳奇選手。

平野惠一表示，有跟周思齊討論，想要每個出局數換一個守位，思齊也同意，兩人討論過後就決定這麼做。

他也提到，因應戰況，其實還有其他計畫，「畢竟今天很多觀眾是為了思齊進場，他是值得尊敬的選手，才會有這麼多人來看他，職棒因球迷而存在，也希望可以讓球迷開心，我能做的就是準備一個舞台。」

中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，9局上時被安排至外野守備。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，9局上時被安排至外野守備。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後與球迷一同合照表達對球迷的感謝。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後與球迷一同合照表達對球迷的感謝。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後與球迷合照時忍不住激動地落淚。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後與球迷合照時忍不住激動地落淚。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後收球具時忍不住激動地落淚。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後收球具時忍不住激動地落淚。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後在全場球迷歡呼中步出球場。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後在全場球迷歡呼中步出球場。記者余承翰／攝影

周思齊 平野惠一

延伸閱讀

中職／盼學弟續以「榮耀兄弟」為目標 周思齊：練球好嗎？

中職／田中將大「獻聲」引退儀式 談周思齊經典安：非常不甘心

中職／周思齊下一站→辜仲諒特助 「一起發揚台灣棒球」

中職／生涯終局…周思齊外野3守位巡迴 引退賽兄弟抱憾吞敗

相關新聞

中職／周思齊下一站→辜仲諒特助 「一起發揚台灣棒球」

今天過後，周思齊告別選手身分，下一階段會在哪裡？中信兄弟隊球團老闆辜仲諒透露，會將他留在中信兄弟隊，「他可以做的事情太多...

中職／生涯終局…周思齊外野3守位巡迴 引退賽兄弟抱憾吞敗

味全龍隊讓周思齊的引退賽抱憾告別，今天利用第7局的4分大局致勝，郭嚴文在滿壘時的清壘二壘打擊潰黃衫軍，龍隊終場以5：1擊...

中職／象迷都來了！周思齊引退賽 2場8萬人進場超狂

周思齊的告別今天進入下集，台北大巨蛋繼昨天湧入破紀錄的4萬人後，今天再度開出4萬人滿場，兩天湧入驚人的8萬人次觀戰。

中職／「他們是我的全世界」 兄弟鐵粉周思齊出書為紀錄每一位兄弟

周思齊告別賽場，今天引退系列賽進入二部曲「兄弟篇章」，賽前多位兄弟象隊大前輩來到台北大巨蛋聚首，周思齊談起這些人，都是自...

中職／在兩隊執教周思齊備感榮耀 吳復連：最重要是自愛

周思齊引退賽第二天，輪到「兄弟篇章」登場，不少兄弟象隊大家庭成員齊聚台北大巨蛋，也包括在誠泰Cobras、中信兄弟隊都帶...

中職／劉基鴻比YA無不敬 葉總：相信經過這次會有警惕

味全龍隊昨天因劉基鴻的失誤釀成4分大局，首局在接殺周思齊的界外飛球時比出「YA」的動作遭到檢視，總教練葉君璋坦言，是到今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。