中職／取消DH讓周思齊「巡迴」告別 兄弟教頭：自己能給的就是舞台

周思齊引退賽在9局上有巧思，中信兄弟隊取消指定打擊，讓周思齊在外野3個守位最後巡迴，總教練平野惠一透露，這是跟周思齊討論過後的決定和調度，有那麼多人來看他的引退賽，也希望能讓球迷看得開心。

周思齊引退賽落幕，此役3打數敲出1安打，有1次保送、1次三振，生涯留下1762場出賽排名聯盟史上第四，1805支安打排名第六，650次四壞保送排名第三。

意外驚喜在於9局上，兄弟取消指定打擊，讓周思齊先站上左外野防區，隨著每個出局數出現，陸續更換到中外野、右外野防區，職業生涯的最後一頁於外野揮灑汗水，每一次廣播守備位置更換，全場4萬人為他獻上掌聲，告別這位征戰中職20年的傳奇選手。

平野惠一表示，有跟周思齊討論，想要每個出局數換一個守位，思齊也同意，兩人討論過後就決定這麼做。

他也提到，因應戰況，其實還有其他計畫，「畢竟今天很多觀眾是為了思齊進場，他是值得尊敬的選手，才會有這麼多人來看他，職棒因球迷而存在，也希望可以讓球迷開心，我能做的就是準備一個舞台。」