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中職／盼學弟續以「榮耀兄弟」為目標 周思齊：練球好嗎？

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，告別選手生涯。記者余承翰／攝影
周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，告別選手生涯。記者余承翰／攝影

棒球是興趣、志業、一生的最愛，放下的這一天到來，周思齊哭得久久不能自己，感性又有梗的引退演說，身為象迷的他，還不忘請託「棒球先生」李居明，「等會幫我簽我的球員卡好嗎？」讓現場球迷又哭又笑。

周思齊告別20年選手生涯，今天在台北大巨蛋賽後舉辦引退儀式，過去曾共事過、相處過的戰友們紛紛到場祝賀，無數個瞬間都讓周思齊難忍情緒。

滿檔的致敬環節，情緒堆疊到滿，輪到周思齊致詞時已經難以言語，先是笑說：「第一次退休，請給我一點時間。」年初在記者會上向球迷喊話，希望老朋友回來看看自己，「你們真的來了，我還滿想念你們的。」周思齊說，本來今天最害怕三種人，不來的、來了睡著的、聽我講話不鼓掌的，今天對大家只有滿滿的感謝。

從小就是象迷，在特別選秀上成為兄弟一員，周思齊說：「回憶在慶城街第一天報到時，大家不認識我，印象很深要上象巴時，有人拿球給我，我以為要給我簽名，我很開心，結果他說請幫我拿給恰恰（彭政閔）好不好。」

周思齊坦言，生在假球年代，來自那支球隊（米迪亞），他知道這是必經之路，「看著球棒，告訴自己爭氣一點，有一天要用球棒說服他們。」如今自己在兄弟一待就是16年，看著這麼多人來看自己的引退賽，「我想應該有說服到你們。」周思齊的感言中還藏著德州撲克的時事梗，向在場球迷說：「如果有一天，你們在牌桌上遇到我們的小兄弟，請你幫我跟他們說，我們一起回家去練球好嗎？」周思齊說，這件事沒有不對，但是非之地就有是非之人、是非之事，盼學弟引以為戒。

周思齊的引退儀式，邀請許多過去兄弟傳奇選手到場，他一一點名這些對自己意義重大的前輩、戰友們，述說著想要成為他們有多不容易，向學弟們勉勵，希望他們繼續以「榮耀兄弟」為目標，「我們努力練球。」

周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，告別選手生涯。記者余承翰／攝影
周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，告別選手生涯。記者余承翰／攝影
周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，告別選手生涯。記者余承翰／攝影
周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，告別選手生涯。記者余承翰／攝影
周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，告別選手生涯。記者余承翰／攝影
周思齊今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，告別選手生涯。記者余承翰／攝影

周思齊 彭政閔 棒球

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