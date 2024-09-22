中職／田中將大「獻聲」引退儀式 談周思齊經典安：非常不甘心

周思齊引退儀式今天在台北大巨蛋賽後登場，祝福影片中有不少驚喜身影，包括糸井嘉男、田中將大，田中直言當年經典賽被周思齊打出的安打，至今也記得很清楚，是令他非常不甘心的瞬間，也祝福他退役後的生涯繼續邁向成功。

周思齊2013年經典賽面對日本隊，第8局從田中將大手中敲出超前安打，送回三壘上的彭政閔，帶給中華隊3：2領先，是台灣球迷腦海中刻畫的一場短暫的美夢，中華隊9局上距離勝利差一個出局數無法守成，比賽進入延長10局後輸球。

棒打田中，成為周思齊的生涯經典打席之一，在他的引退時刻，田中也透過影片獻聲，一出現在大螢幕上就引起球迷驚呼。

談及當年的對決，田中自己也依然清晰記得，他透過影片表示，「周思齊選手，20年的現役生涯辛苦了，2013經典賽的對決，我也記得很清楚，那個場面是比賽中重要的時刻，對我來說，是非常不甘心的瞬間。」

他向周思齊表示，「引退後，為了台灣、亞洲和全世界的棒球發展，相信您會繼續為棒球界盡一分心力，誠心祝福未來繼續邁向成功，希望自己也能像周思齊選手一樣，有這麼長的現役球員生涯，我也會繼續努力，真的辛苦了。」