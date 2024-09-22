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中職／周思齊下一站→辜仲諒特助 「一起發揚台灣棒球」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後到場邊向全場球迷揮手致謝。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後到場邊向全場球迷揮手致謝。記者余承翰／攝影

今天過後，周思齊告別選手身分，下一階段會在哪裡？中信兄弟隊球團老闆辜仲諒透露，會將他留在中信兄弟隊，「他可以做的事情太多，我們等會到裡面再一一討論。」今天先一步頒發聘書，確定由周思齊擔任辜仲諒在亞洲棒球總會會長職務的會長特助。

周思齊引退主題周在台北大巨蛋連映兩天，隨著下集篇章完結，終究到了告別的時刻，今天賽後在台北大巨蛋4萬人的黃潮，送別這位征戰中職20個年頭的傳奇選手。

引退儀式安排周思齊在應援曲中再次站上打擊區，早已淚紅雙眼的他，揮擊後在壘包上逐一舉起「千安」、「百轟」、「百盜」看板，生涯陸續解鎖這些成就，成為聯盟史上第九人。回到本壘後，他脫下護具、頭盔，放下球棒，選手生涯至此畫下句點。

中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，辜仲諒董事長聘為特助。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，辜仲諒董事長聘為特助。記者余承翰／攝影

董事長辜仲諒現身致詞，他表示，兩天比賽湧入8萬人來參與周思齊的引退儀式，他非常感動，拉著思齊一起看向觀眾席，「我們看看，沒有位置是空的，而且都穿著深藍和黃色，背後都寫著思齊，這就是種瓜得瓜，你20年來辛苦付出給台灣棒球，大家對你的認同。」

「我是唯一一個高興的人。」辜仲諒說，球迷最關心的就是接下來周思齊的任務，「我們讓思齊不要離開台灣棒球，我們把它留在台灣的棒球，讓所有球迷每天都還是可以看到思齊。」他說兄弟的文化、態度，從領隊到教練、學長到學弟的教導，幫助彼此在低潮、瓶頸時重新站起。

「我非常喜歡思齊，不只是因為他是優秀選手，更重要是他這顆熱騰騰的心，我決定把思齊留在兄弟隊裡。」辜仲諒高喊，偉大的球員，將來要做偉大的事情，「我要利用他這顆熱騰騰的心，跟他一起把台灣棒球發揚光大。」宣布將由他擔任自己的特助，並送上手錶，希望他能時刻提醒自己，什麼時候該做什麼事。

中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後到場邊向全場球迷揮手致謝。記者余承翰／攝影 余承翰
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後到場邊向全場球迷揮手致謝。記者余承翰／攝影 余承翰

中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後到場邊向全場球迷揮手致謝。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後到場邊向全場球迷揮手致謝。記者余承翰／攝影

中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後到場邊向全場球迷揮手致謝。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後到場邊向全場球迷揮手致謝。記者余承翰／攝影

中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後與球迷一同合照表達對球迷的感謝。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後與球迷一同合照表達對球迷的感謝。記者余承翰／攝影

中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後與球迷一同合照表達對球迷的感謝。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後與球迷一同合照表達對球迷的感謝。記者余承翰／攝影

中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後與球迷合照時忍不住激動地落淚。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後與球迷合照時忍不住激動地落淚。記者余承翰／攝影

中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後與球迷合照時忍不住激動地落淚。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後與球迷合照時忍不住激動地落淚。記者余承翰／攝影

中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後與球迷合照時忍不住激動地落淚。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後與球迷合照時忍不住激動地落淚。記者余承翰／攝影

中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後到場邊向球迷揮手表達感謝。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後到場邊向球迷揮手表達感謝。記者余承翰／攝影

中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後收球具時忍不住激動地落淚。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後收球具時忍不住激動地落淚。記者余承翰／攝影

中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後在全場球迷歡呼中步出球場。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，賽後在全場球迷歡呼中步出球場。記者余承翰／攝影

中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，辜仲諒董事長聘為特助。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，辜仲諒董事長聘為特助。記者余承翰／攝影

中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，辜仲諒董事長聘為特助。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽今晚在台北大巨蛋舉行，辜仲諒董事長聘為特助。記者余承翰／攝影

中信兄弟 周思齊 棒球

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