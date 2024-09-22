黑豹旗／劉承佑想去悍將主動找林華韋 穀保喊話奪冠

黑豹旗青棒賽今天開賽記者會，亞青國手、穀保家商劉承佑出席喊話奪冠，劉承佑是富邦悍將球迷，在亞青頒獎時向悍將領隊林華韋自我推薦想去悍將，高三盼提升長打能力畢業拚選秀。

黑豹旗青棒賽將於10月6日在台南亞太棒球訓練中心副球場開打，穀保家商上屆4強不敵平鎮高中，最終奪下季軍，今天由外野手劉承佑代表出席記者會，盼重返榮耀、喊話奪冠，穀保上一次黑豹旗奪冠為2022年。

劉承佑是今年亞洲青棒錦標賽奪冠班底，他從小跟著爸爸一起支持義大犀牛隊，一路支持到現在的富邦悍將隊，是死忠悍將球迷，他在亞青奪冠後頒獎典禮向悍將領隊林華韋說：「校長，我想去富邦」，影片也引起熱議。

劉承佑還原當下狀況，因為真的很想要去悍將，鼓起勇氣直接向林華韋毛遂自薦，林華韋問了劉承佑名字，今天記者會再遇到，也有打招呼，劉承佑笑說，希望明年首輪可以獲選。

劉承佑自評亞青的收穫和成長，遇到很多球速快的左投手，變化球也很不錯，以前面對左投會害怕，亞青高張力比賽累積經驗，現在打左投更有自信、抗壓也變好。

為了拚選秀首輪目標，劉承佑自認高三這年需要增重、目標85公斤，提升身體素質和力量，希望長打能力提升、打擊穩定性可以更好。穀保家商黑豹旗首戰將與台北市內湖高中交手，勝隊與新北市錦和高中交手。