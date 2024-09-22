中職／生涯終局…周思齊外野3守位巡迴 引退賽兄弟抱憾吞敗

味全龍隊讓周思齊的引退賽抱憾告別，今天利用第7局的4分大局致勝，郭嚴文在滿壘時的清壘二壘打擊潰黃衫軍，龍隊終場以5：1擊敗兄弟，凍結兄弟下半季封王魔術數字M6。

兄弟由鄭凱文先發，龍隊在3局上先馳得點，張祐嘉保送、王順和二壘打，李凱威的滾地球出局帶有1分打點。

面對龍隊先發投手艾璞樂，兄弟開賽遭到壓制，第一輪打線唯一上壘者就是周思齊的保送，隨後出現陳子豪雙殺打，九上九下後，周思齊成第4局首位打者，敲出兄弟此役首支安打。

兄弟的攻勢在第5局被短暫喚醒，曾頌恩、王威晨連兩支二壘打串連，攻下追平分，兩軍以1：1進入後段戰。

鄭凱文繳出6局僅被敲4安打、失1分好投，兄弟第7局啟用牛棚，蔡齊哲0.2局被敲3安打，雖讓劉基鴻擊出雙殺打，但留下兩位跑者交到魏碩成手中，先對李凱威投出觸身球形成滿壘，再對郭天信連投4顆壞球送分。兄弟換上黃恩賜，被郭嚴文敲出清壘二壘打，龍隊攻下4分大局。

艾璞樂則是以93球完成7局投球，僅被敲3安打、失1分，拿下本季第10勝。

周思齊引退賽落幕，此役3打數敲出1安打，有1次保送、1次三振，生涯留下1762場出賽排名聯盟史上第四，1805支安打排名第六，650次四壞保送排名第三。