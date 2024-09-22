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中職／象迷都來了！周思齊引退賽 2場8萬人進場超狂
周思齊的告別今天進入下集，台北大巨蛋繼昨天湧入破紀錄的4萬人後，今天再度開出4萬人滿場，兩天湧入驚人的8萬人次觀戰。
周思齊引退主題周賽事本周末在大巨蛋登場，首戰誠泰、次戰兄弟為主軸，吸引球迷搶票熱潮，向這位打拚中職20年的傳奇人物告別。
在本周末以前，史上單場最多進場人數紀錄誕生於今年3月2日讀賣巨人軍來台與中信兄弟隊交手，湧入3萬7890人；中職紀錄則是今年8月3日中信兄弟與富邦悍將隊之戰，3萬4506人進場，在這兩場賽事刷出新猷。
周思齊引退賽首日4萬人進場破紀錄，今天最終也公告4萬人滿場票房，兩天8萬人湧入台北大巨蛋觀戰。
台北大巨蛋本季各隊超過2萬人場次
中信兄弟 7
味全龍 4
台鋼雄鷹 1
統一獅 1
富邦悍將 1
樂天桃猿 0
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