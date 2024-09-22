黑豹旗／增設女子組賽事 曾薇蓁期待與男球員競技

黑豹旗青棒賽首度增設女子組賽事、總計10隊參賽，華江高中隊長曾薇蓁喊話女子組冠軍，盼跟男球員同場競技，曾參與過黑豹旗的華江學姊賴巧綺也勉勵：「享受快樂、勇敢挑戰。」

第12屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將於10月6日在台南亞太棒球訓練中心副球場開打，此次首創女子組賽事共10隊參賽，其中僅2隊是女棒球隊，其餘8支球隊都是女壘隊。

雖然女子組賽事本屆首創，但先前也有不少「女黑豹」都有參賽，男女同場競技，華江高中學姊賴巧綺曾連續參加3屆比賽，她回憶當時男女混合組隊參賽，印象最深刻的是女生唱加油歌比較注意音調、男生比較粗獷。

賴巧綺也勉勵現場學弟學妹們，打球最重要的是快樂，享受球場氛圍，學到團隊合作精神、一起解決問題，勇敢面對挑戰。

華江高中有男子棒球隊，此次由女壘隊組隊參加女子組賽事，隊長游擊手曾薇蓁今天代表出席記者會，她表示，小時候是打籃球，但因為只有她一個女生，後來被找去打壘球，也覺得滿好玩的。

首屆開辦女子組賽事，曾薇蓁點出棒球和壘球還是有不同的地方需適應，包括球的大小、速度、壘距和球棒的重量，但不會擔心落差，目標搶下女子組冠軍、前進64強與男生球隊同場競技。

三民女棒拚黑豹旗喊話奪冠 傅䕒瑩欣賞江坤宇守備

黑豹旗青棒賽首度增設女子組賽事共10隊參賽，其中花蓮女中、高雄三民本就是女棒球隊，其餘是女壘隊；三民代表傅䕒瑩喊出目標健康完賽、奪女子組冠軍，欣賞球員為江坤宇。

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將於10月6日在台南亞太棒球訓練中心副球場開打，首辦女子組賽事有台北市士林高商、華江高中，新北市秀峰高中、丹鳳高中，桃園市南崁高中、台中市東山高中、台南市土城高中，高雄市三民高中、中正高工和花蓮縣花蓮女中10隊參賽。

今天開賽記者會，三民女棒隊代表傅䕒瑩出席，她表示，國小是打樂樂棒球、沒有接受正規棒球訓練，但對棒球有興趣，常常拿著球對著牆壁丟，姨丈是中職中信兄弟的球迷，跟著看比賽也支持兄弟隊，最欣賞的球員是江坤宇，「感覺什麼球都接得到很帥。」

三民高中是男子青棒傳統強隊，學校也有社團性質的棒壘球社，傅䕒瑩表示，升上高中正式開始打棒球後，不會覺得跟不上，但有感受到女生的力量比較不足。

傅䕒瑩的守備位置是捕手，她喊出參賽目標是健康完賽、奪下女子組冠軍；今天女子組抽籤三民首戰將對上桃園市南崁高中。

女子組其餘對戰組合花蓮女中首戰與丹鳳高中交手，勝隊與華江高中碰頭，中正高工與東山高中交手，秀峰高中首戰與土城高中交手，勝隊與士林高商碰頭，女子組冠軍隊晉級64強，將與平鎮高中和中正預校勝隊碰頭。