電競棒球／CMWNAG冠軍戰擊敗蛇蛇 一起前進12強正式賽

電競棒球12強台北資格賽總決賽，今天在新北電競基地進行最終四強交叉決賽，最終由CMWNAG拿下冠軍，與蛇蛇一同晉級11月由世界棒壘球總會舉辦的ePremier12電競棒球12強正式賽。

四強交叉決賽首場由蛇蛇對上Dashu，雙方都以守備見長，先攻的蛇蛇2局上連續長打先馳得點，3局上再補上陽春全壘打拉開比數，Dashu反攻無力落敗。

CMWANG、DoubleBass在第2場比賽對決，CMWANG首局下攻下3分奠定勝基，晉級冠軍戰。