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電競棒球／CMWNAG冠軍戰擊敗蛇蛇 一起前進12強正式賽
電競棒球12強台北資格賽總決賽，今天在新北電競基地進行最終四強交叉決賽，最終由CMWNAG拿下冠軍，與蛇蛇一同晉級11月由世界棒壘球總會舉辦的ePremier12電競棒球12強正式賽。
四強交叉決賽首場由蛇蛇對上Dashu，雙方都以守備見長，先攻的蛇蛇2局上連續長打先馳得點，3局上再補上陽春全壘打拉開比數，Dashu反攻無力落敗。
CMWANG、DoubleBass在第2場比賽對決，CMWANG首局下攻下3分奠定勝基，晉級冠軍戰。
最後由蛇蛇、CMWANG爭霸，CMWANG開賽掌握攻擊機會，連續安打拉開比數取得8分領先，終場以8：1提前結束比賽，與蛇蛇共同晉級ePremier12電競棒球12強正式賽。
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