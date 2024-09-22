黑豹旗／213隊參賽創新高 中正預校抽中籤王對決王者平鎮

第12屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，將於10月6日於台南亞太棒球訓練中心副球場正式開打，本屆參賽隊伍數213支創下史上新高，更增設女子組賽事，象徵台灣運動平權突破性進展。記者會上最刺激的抽籤儀式決定首輪的開幕對戰組合，由高雄市中正預校抽中籤王，將對決去年的冠軍隊伍平鎮高中。

黑豹旗在教育部體育署、中國信託商業銀行等各界的大力支持下，已邁入第12年，主辦單位與主要贊助商中信銀行透過各項補助與協助措施，使更多學校能夠參與本屆賽事。中華棒球協會副理事長林華韋表示，黑豹旗2013年創辦12年，從第一屆51隊到今年213隊創最高紀錄，在各界的大力推動與支持，女黑豹有263位，更有解散17年的華興高中再次重組來參賽，在未來也期待將台南台南亞太棒球訓練中心副球場打造成黑豹旗的家。

教育部體育署學校體育組組長蔡忠益表示，黑豹旗是推動競技運動全民化獨一無二的典範，感謝各界支持學生運動，期待藉由黑豹旗帶動運動產業發展。中信銀行董事長陳佳文也表示，黑豹旗是台灣參加選手最多最普及的棒球賽，可以提升台灣棒球的競爭力，期待大家能享受比賽，培養運動精神，從賽事與棒球中學習到更多。

記者會現場邀請到兩位都曾參加過3屆黑豹旗的學長，中信兄弟隊黃韋盛，以及學姐賴巧綺是華江高中棒球隊首批女子隊員之一，兩人到場為學弟妹們加油。黃韋盛勉勵大家在賽場上要珍惜黑豹旗舞台，享受比賽，放膽出擊，更是喊話西苑的學弟們冠軍賽上見；而賴巧綺則鼓勵打球快樂至上，享受球場上氛圍，發揮團隊精神，勇敢挑戰。

本屆賽事也同步推出全新系列商品預購，將黑豹精神融入時尚；賽事將繼續透過BE HEROES YouTube頻道與緯來電視網進行全程轉播，讓球迷們能隨時隨地感受到這場熱血沸騰的棒球盛事。