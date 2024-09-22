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中職／三劍客的N種組合之一 陳冠任看周思齊最佩服他把想法化為行動

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
前兄弟象隊選手陳冠任。記者陳宛晶／攝影
前兄弟象隊選手陳冠任。記者陳宛晶／攝影

周思齊的引退賽第二晚，聚集多位兄弟象隊大家庭成員，「小飛機」陳冠任來到台北大巨蛋參與盛會，對周思齊最佩服之處，在於他將職業選手的影響力化為實際行動，成立球芽基金會，而不是只限於以往選手說的「用成績去影響小朋友」。

陳冠任在這批兄弟OB中相對資淺，今天在這個場合重逢大前輩們，直呼不容易，也感嘆幸好有台北大巨蛋的出現，「今天外面下雨，竟然有個大巨蛋，可以在這裡見到很多一代象，凝聚很多兄弟來這裡看他，就好像兄弟精神不離不棄、是我兄弟的感覺。」

談眼中的周思齊，陳冠任說，除了大家都知道的自律之外，「不簡單的是，他做到我們沒想過的事情，我們以前都是說用成績去影響小朋友，但他用實際行動去發揮自己的影響力，甚至創立球芽，關心偏遠小朋友，去做很多有關棒球的事。」

兄弟像過去有黃金三劍客，後來衍生出二代，但究竟實際成員是哪些？陳冠任透露，在他的認知裡，「後來是我和致遠、恰哥，再來是我和思齊、恰哥。」他坦言，自己對於「黃金三劍客」的稱呼，已無太多體會，但回想起自己有過這些經歷，依然備感榮幸。

今天將見證周思齊的引退，他直言打了20年不容易，「我覺得這個就是棒球比賽好玩的地方，你永遠不知道後面會發生什麼事，但永遠要抱持希望，這就像人生。」

周思齊 棒球 陳冠任

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