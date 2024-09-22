中職／悍將超有誠意退休大禮 陳金鋒把史努比布偶送給潘威倫

統一獅、富邦悍將隊原定今天在新莊球場交手，因為大雨取消賽事，延至10月4日（周五）原地進行補賽，但悍將球團特別準備潘威倫的退休大禮，由總教練陳金鋒代表贈送從日本買回的史努比布偶，讓潘威倫笑得相當開心。

潘威倫本來就有收藏史努比相關商品，悍將指出，今天是潘威倫最後一次以球員身分來到新莊球場，因雨延賽無法進行賽前儀式，球團仍準備小禮物送他，由總教練、也是過去潘威倫在國際賽的隊友陳金鋒代表送禮。

悍將準備從日本史努比博物館帶回的大型史努比玩偶，送給潘威倫作紀念，預祝他在卸下選手身分後的生活一切順心。