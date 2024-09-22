中職／在兩隊執教周思齊備感榮耀 吳復連：最重要是自愛

周思齊引退賽第二天，輪到「兄弟篇章」登場，不少兄弟象隊大家庭成員齊聚台北大巨蛋，也包括在誠泰Cobras、中信兄弟隊都帶過他的吳復連，執教生涯帶過這位棒壇模範生，讓他也說備感驕傲。

吳復連談起周思齊，能做到球迷、老闆都愛他，「他很自主，話不多，但很努力，一路走來不簡單。他有自己的堅持，最重要是很潔身自愛，能當他的教練，我很驕傲。」吳復連祝福他的人生下一階段順利，也盼他能成為年輕選手的榜樣。

有趣的是，兒子吳念庭也送來祝賀花籃，吳復連流露為父的一面，來到大巨蛋看到後也忍不住拍照留念，「我剛剛就給他拍照起來。」他透露，過去執教誠泰時，也曾帶吳念庭到球場，他後續應該也有和周思齊聯絡，應該建立了交情。