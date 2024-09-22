中職／「他們是我的全世界」 兄弟鐵粉周思齊出書為紀錄每一位兄弟

周思齊告別賽場，今天引退系列賽進入二部曲「兄弟篇章」，賽前多位兄弟象隊大前輩來到台北大巨蛋聚首，周思齊談起這些人，都是自己的兒時回憶。

周思齊從小就是象迷，加入黃衫軍對他而言是美夢成真，告別選手生涯的這一夜，邀請過去曾在兄弟故事中留下足跡的選手回到中職場邊，包括那些你叫得出、叫不出名字的選手。

「都是我小時候的偶像，藉由這個活動聚一聚。」周思齊說自己是兄弟鐵粉，很多名字可能大家不一定有印象，但對自己來說卻是清晰的記憶，包括周惠盛、姚百川，「他們不是先發球員，但我全部都知道。」

周思齊說這些都是記憶的拼圖，跨時代拼到現在，「讓大家可以記得他們，過去為球隊立下汗馬功勞，哪怕只是幾支安打、幾個三振，都是堆疊這支球隊歷史的一部分。」他說，比起那些很紅的前輩，自己反而對他們印象更深，會特別去注意他們的貢獻，但或許很多人都不記得他們。不忘無情工商，「所以我出了一本『兄弟上場』的書，這些人都是我書裡的素材，想要把兄弟這個家的事件、紀錄、回憶濃縮成一本書，獻給球迷。」

談到兄弟對他的意義，周思齊說選手們的一個微笑、送他的一個球具對他就很有意義，「就像大郭（郭源治）送我的獎學金，不是送啦！是我自己申請，對他們來說只是一個小舉動，但是我的全世界。」

他說寫作這本書的過程，透過研究所學到的系統整理，希望為這支自己摯愛的球隊建立回憶、建立系統，寫作過程並不覺得累，「我是鐵粉，在做我偶像的東西，我很開心。」