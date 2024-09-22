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中職／劉基鴻比YA無不敬 葉總：相信經過這次會有警惕
味全龍隊昨天因劉基鴻的失誤釀成4分大局，首局在接殺周思齊的界外飛球時比出「YA」的動作遭到檢視，總教練葉君璋坦言，是到今天賽前被媒體問到才知道此事，選手或許是因為做了一個太特別的動作，反而造成自己壓力，「我相信他經過這次之後一定會有所警惕。」
龍隊昨天以2：4不敵中信兄弟隊，三壘手劉基鴻單場2次失誤，第3局就是因他的失誤給予兄弟反擊機會，開局就讓高宇杰上壘，鋼龍後續被宋晟睿敲安、保送張志豪形成滿壘，許基宏的二壘打先掃回2分逆轉，曾頌恩的安打再挹注2分打點，兄弟單局攻下4分。
另一樁意外插曲出現在劉基鴻首局接殺周思齊擊出的界外飛球，還沒接到手，先比出「YA」手勢、面露燦笑，當時已讓球迷不解「YA」的意味，隨著單場2次失誤出現更被擴大檢視。
劉基鴻當下的舉動，並無對前輩不敬的意思，他表示，是因為很榮幸接到前輩的球，除此之外，並沒有多想。
葉君璋表示，「他可能覺得好玩，沒想那麼多，但有時你做了一個太特別的動作，反而會造成自己壓力，我相信他經過這次之後一定會有所警惕。」葉君璋指出，第一個失誤時，就感覺劉基鴻在守備動作上有猶豫，「還沒接到我就覺得好像猶豫了。」但他認為，劉基鴻後續的守備有在努力彌補，這一年整年來為球隊帶來的守備表現仍然非常好，「失誤多少會有，那都是正常。」
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