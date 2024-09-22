快訊

北市9米路樹倒塌雙門跑車被砸 落地前一秒...雙載機車壓線過

益生菌可改善慢性腎臟病？腎臟醫學會不忍了！發聲明稿這麼說

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／大巨蛋又漏水 周思齊引退賽球迷撐傘看 議員：太漏氣了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長李四川先前在臉書貼出一張大巨蛋抓漏師傅爬上屋頂施工的照片。圖／取自李四川臉書
北市副市長李四川先前在臉書貼出一張大巨蛋抓漏師傅爬上屋頂施工的照片。圖／取自李四川臉書

大巨蛋昨辦中信兄弟球星周思齊引退賽，邀五月天開唱吸引4萬人觀賽，卻又發生漏水，一度讓球迷撐傘看球，後換座位。昨天人也在現場的國民黨議員李明賢說「傷譀啊(台語太誇張)」，尤其國慶晚會10月就要在大巨蛋辦，到時候這麼多外賓到大巨蛋看表演，若發生漏水真的會很漏氣。

民進黨議員陳怡君也表示，先前副市長李四川已經親自督軍要求大巨蛋修好漏水，怎麼到現在還逢大雨就漏，尤其國慶晚會要在大巨蛋舉辦，等同是壓著議員要幫大巨蛋背書，包括漏水問交通疏導等相關配套，應該要做得更好。

李明賢說，大巨蛋漏水的問題一定得找出來，尤其大巨蛋漏水已不是第一次，怎麼每次下大雨就漏，遠雄之前就有答應要修復完成，怎麼講這麼多次一再跳票，尤其昨天他人就在現場，整個大巨蛋幾乎滿場，雖然他的座位區沒漏水，但的確看到網路上有人抱怨看五月天淋了一身濕，真的很漏氣。

不過李明賢說，昨天五月天在大巨蛋的表演很震撼、很令人感動，他認為大巨蛋這個場地絕對是國際一級，辦演唱會絕對沒問題，但相關配套真的要做好，包括美中不足的漏水、安檢逃生動線等，都必須要定期、事先規畫宣導演練。尤其演唱會商機龐大，可從日本東京巨蛋、福岡巨蛋、大阪巨蛋等經驗借鏡。

民進黨議員陳怡君則說，大巨蛋逢雨必漏，是否施工時就不確實，驗收也不認真，尤其大巨蛋未來要辦國慶晚會、演唱會，包括漏水、交通疏導等相關問題都需要完善配套，否則可能會亂象四起。

中職昨天在台北大巨蛋進行中信兄弟對上味全龍的比賽，這也是為期兩天的周思齊（中）引退主題週，賽後周思齊脫帽向觀眾致意。記者許正宏／攝影
中職昨天在台北大巨蛋進行中信兄弟對上味全龍的比賽，這也是為期兩天的周思齊（中）引退主題週，賽後周思齊脫帽向觀眾致意。記者許正宏／攝影

中信兄弟 周思齊 國民

延伸閱讀

周思齊引退賽台北大巨蛋又「下小雨」 體育局：要求10月底前全面改善

大巨蛋周思齊引退賽又漏水 北市嚴令10月底前改善

五月天致敬彩蛋許承諾！周思齊淚謝這件事

中職／兄弟韓籍啦啦隊邊荷律、李丹妃韓服應援 增色周思齊引退賽

相關新聞

中職／兄弟韓籍啦啦隊邊荷律、李丹妃韓服應援 增色周思齊引退賽

中信兄弟隊本周末在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退賽，昨天湧入4萬人觀戰，除了告別周思齊、五月天開唱等元素外，場邊也有美麗嬌點...

中職／蛇蛇手勢致敬Cobras大學長 許基宏嗨到差點忘記做

周思齊揮別選手身分的引退賽第一晚，中信兄弟隊選手們上壘比出蛇形手勢，獲得單場MVP的許基宏賽後揭露，這是賽前看影片時的靈...

中職／劉基鴻失誤釀成4分大局 兄弟季冠軍魔術數字下修M6

中信兄弟隊在爭冠關頭，今天以4：2收拾味全龍隊，先發投手德保拉以7局失2分拿下本季第10勝，來台5季都是雙位數勝投，兄弟...

日職／徐翔聖日職二軍初登板 中繼1局飆150公里

台日混血投手徐翔聖加盟日職東京養樂多燕子隊，昨天生涯二軍初登板，中繼投1局無失分、飆速150公里，有好的開始，球隊終場以...

中職／重溫感動 團結象迷、五迷引退儀式演出影片來了

周思齊引退賽今天續在台北大巨蛋登場，昨天在五月天歌聲中說出的告別，餘溫仍在，中信兄弟隊官方YouTube頻道也釋出影片，...

中職／悍將、獅隊之戰也不打了 兄弟在大巨蛋挑戰3連勝

繼高雄澄清湖球場台鋼雄鷹、樂天桃猿隊之戰延賽後，中華職棒官方下午再度宣布，新莊球場統一獅、富邦悍將隊之戰也因雨延賽，將於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。