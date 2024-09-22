中職／大巨蛋又漏水 周思齊引退賽球迷撐傘看 議員：太漏氣了

大巨蛋昨辦中信兄弟球星周思齊引退賽，邀五月天開唱吸引4萬人觀賽，卻又發生漏水，一度讓球迷撐傘看球，後換座位。昨天人也在現場的國民黨議員李明賢說「傷譀啊(台語太誇張)」，尤其國慶晚會10月就要在大巨蛋辦，到時候這麼多外賓到大巨蛋看表演，若發生漏水真的會很漏氣。

民進黨議員陳怡君也表示，先前副市長李四川已經親自督軍要求大巨蛋修好漏水，怎麼到現在還逢大雨就漏，尤其國慶晚會要在大巨蛋舉辦，等同是壓著議員要幫大巨蛋背書，包括漏水問交通疏導等相關配套，應該要做得更好。

李明賢說，大巨蛋漏水的問題一定得找出來，尤其大巨蛋漏水已不是第一次，怎麼每次下大雨就漏，遠雄之前就有答應要修復完成，怎麼講這麼多次一再跳票，尤其昨天他人就在現場，整個大巨蛋幾乎滿場，雖然他的座位區沒漏水，但的確看到網路上有人抱怨看五月天淋了一身濕，真的很漏氣。

不過李明賢說，昨天五月天在大巨蛋的表演很震撼、很令人感動，他認為大巨蛋這個場地絕對是國際一級，辦演唱會絕對沒問題，但相關配套真的要做好，包括美中不足的漏水、安檢逃生動線等，都必須要定期、事先規畫宣導演練。尤其演唱會商機龐大，可從日本東京巨蛋、福岡巨蛋、大阪巨蛋等經驗借鏡。