快訊

北市9米路樹倒塌雙門跑車被砸 落地前一秒...雙載機車壓線過

益生菌可改善慢性腎臟病？腎臟醫學會不忍了！發聲明稿這麼說

日職／徐翔聖日職二軍初登板 中繼1局飆150公里

中央社／ 台北22日電
日職東京養樂多隊育成選手指名鶯歌工商投手徐翔聖（中）。資料照
日職東京養樂多隊育成選手指名鶯歌工商投手徐翔聖（中）。資料照

台日混血投手徐翔聖加盟日職東京養樂多燕子隊，昨天生涯二軍初登板，中繼投1局無失分、飆速150公里，有好的開始，球隊終場以11比7擊敗橫濱DeNA隊。

18歲投手徐翔聖去年底在日職育成球員選秀會首輪獲得東京養樂多隊指名，成為第1名台灣應屆高中生被日職球團指名的好手，今年從鶯歌工商畢業後正式與球團簽約，展開旅日生涯。

徐翔聖（登錄名翔聖）昨天在日職二軍生涯初登板，對橫濱DeNA隊比賽6局上球隊6比1領先時登板，三振首名打者上甲凌大，接著依序讓打者敲出二壘方向滾地球、游擊方向滾地球出局。

徐翔聖昨天中繼用11球投1局，沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，最快球速飆至150公里，無關勝敗。

橫濱 養樂多燕子

延伸閱讀

木新市場改建還沒找到中繼點 北市府揭最新進度

MLB／千賀滉大週六登板3A投復健賽 最快下週重返大聯盟

日職／傳亞青好手陳睦衡與歐力士達成協議 簽約金約50萬美元

日職／日美安打通算離一朗最近 青木宣親是今年引退最大咖

相關新聞

中職／兄弟韓籍啦啦隊邊荷律、李丹妃韓服應援 增色周思齊引退賽

中信兄弟隊本周末在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退賽，昨天湧入4萬人觀戰，除了告別周思齊、五月天開唱等元素外，場邊也有美麗嬌點...

中職／蛇蛇手勢致敬Cobras大學長 許基宏嗨到差點忘記做

周思齊揮別選手身分的引退賽第一晚，中信兄弟隊選手們上壘比出蛇形手勢，獲得單場MVP的許基宏賽後揭露，這是賽前看影片時的靈...

中職／劉基鴻失誤釀成4分大局 兄弟季冠軍魔術數字下修M6

中信兄弟隊在爭冠關頭，今天以4：2收拾味全龍隊，先發投手德保拉以7局失2分拿下本季第10勝，來台5季都是雙位數勝投，兄弟...

日職／徐翔聖日職二軍初登板 中繼1局飆150公里

台日混血投手徐翔聖加盟日職東京養樂多燕子隊，昨天生涯二軍初登板，中繼投1局無失分、飆速150公里，有好的開始，球隊終場以...

中職／重溫感動 團結象迷、五迷引退儀式演出影片來了

周思齊引退賽今天續在台北大巨蛋登場，昨天在五月天歌聲中說出的告別，餘溫仍在，中信兄弟隊官方YouTube頻道也釋出影片，...

中職／悍將、獅隊之戰也不打了 兄弟在大巨蛋挑戰3連勝

繼高雄澄清湖球場台鋼雄鷹、樂天桃猿隊之戰延賽後，中華職棒官方下午再度宣布，新莊球場統一獅、富邦悍將隊之戰也因雨延賽，將於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。