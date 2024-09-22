日職／徐翔聖日職二軍初登板 中繼1局飆150公里

台日混血投手徐翔聖加盟日職東京養樂多燕子隊，昨天生涯二軍初登板，中繼投1局無失分、飆速150公里，有好的開始，球隊終場以11比7擊敗橫濱DeNA隊。

18歲投手徐翔聖去年底在日職育成球員選秀會首輪獲得東京養樂多隊指名，成為第1名台灣應屆高中生被日職球團指名的好手，今年從鶯歌工商畢業後正式與球團簽約，展開旅日生涯。

徐翔聖（登錄名翔聖）昨天在日職二軍生涯初登板，對橫濱DeNA隊比賽6局上球隊6比1領先時登板，三振首名打者上甲凌大，接著依序讓打者敲出二壘方向滾地球、游擊方向滾地球出局。

徐翔聖昨天中繼用11球投1局，沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，最快球速飆至150公里，無關勝敗。