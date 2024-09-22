中職／兄弟韓籍啦啦隊邊荷律、李丹妃韓服應援 增色周思齊引退賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊本周末在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退賽，昨天場邊也有美麗嬌點，Passion Sisters韓籍啦啦隊成員李丹妃編排韓服表演，與邊荷律ㄧ起演出。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟隊本周末在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退賽，昨天場邊也有美麗嬌點，Passion Sisters韓籍啦啦隊成員李丹妃編排韓服表演，與邊荷律ㄧ起演出。圖／宏將多利安國際提供

中信兄弟隊本周末在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退賽，昨天湧入4萬人觀戰，除了告別周思齊、五月天開唱等元素外，場邊也有美麗嬌點，Passion Sisters韓籍啦啦隊成員李丹妃特別編排了一場獨特的韓服表演，與邊荷律ㄧ起演出，讓球迷體驗難得一見的韓式應援氛圍。

中信兄弟隊本周末在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退賽，昨天場邊也有美麗嬌點，Passion Sisters韓籍啦啦隊成員李丹妃編排韓服表演，與邊荷律ㄧ起演出。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟隊本周末在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退賽，昨天場邊也有美麗嬌點，Passion Sisters韓籍啦啦隊成員李丹妃編排韓服表演，與邊荷律ㄧ起演出。圖／宏將多利安國際提供

在南韓，如果碰上中秋節當天有球賽，啦啦隊員們會穿著韓服進行應援。佳節剛過不久，李丹妃也為本周大巨蛋賽事巧心安排，將韓國的傳統元素與中秋節的應援表演完美結合，穿著華美的韓服，搭配絲綢和扇子，展現出優雅的舞姿。

中信兄弟隊本周末在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退賽，昨天場邊也有美麗嬌點，Passion Sisters韓籍啦啦隊成員李丹妃編排韓服表演，與邊荷律ㄧ起演出。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟隊本周末在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退賽，昨天場邊也有美麗嬌點，Passion Sisters韓籍啦啦隊成員李丹妃編排韓服表演，與邊荷律ㄧ起演出。圖／宏將多利安國際提供

這段特別編舞不僅保留了韓國文化的精髓，更為觀眾呈現了一場視覺盛宴，希望透過這樣的表演，感受到不同文化的魅力，讓更多人認識並韓國的文化與藝術，同時也為周思齊的引退賽增色。

中信兄弟隊本周末在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退賽，昨天場邊也有美麗嬌點，Passion Sisters韓籍啦啦隊成員李丹妃編排韓服表演，與邊荷律ㄧ起演出。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟隊本周末在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退賽，昨天場邊也有美麗嬌點，Passion Sisters韓籍啦啦隊成員李丹妃編排韓服表演，與邊荷律ㄧ起演出。圖／宏將多利安國際提供

兄弟今天在台北大巨蛋續戰味全龍隊，引退賽也將進入「兄弟篇章」，周思齊引退儀式於賽後登場。

中信兄弟 周思齊 啦啦隊

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