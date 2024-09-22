中職／周思齊引退賽 大巨蛋票房破4萬

台北大巨蛋再為台灣棒球寫下新頁，昨天周思齊引退賽首部曲「誠泰篇章」加上天團五月天賽後開唱，吸引破紀錄的四萬人進場，中信兄弟隊也為周思齊打下勝利，以四比二擊敗味全龍隊，下半季冠軍魔術數字下修Ｍ六。

周思齊征戰中職廿個賽季，今年球季打完就要退役，巧心安排引退賽首日誠泰、次日兄弟不同主題，向跟隨自己走過不同時期的球迷、隊友們好好告別。

周思齊在二○○三年代訓選秀第三指名被誠泰隊挑中，能在這支球隊展開職棒生涯，周思齊充滿感恩，他回想當年替代役報到第一天就吐了，當時總教練郭泰源、體能教練孫昭立，加上不少日系教練指導，「體能訓練真的很累、很操，每天都在跑」。

誠泰在二○○七年退出職棒經營、尋求轉賣，職棒環境緊接著進入假球案的低谷，許多選手無法好好道別，匆匆結束職棒生涯，昨天藉著這個場合重聚，見證周思齊寫下「誠泰人」在中職的最後一筆史頁。

周思齊笑說，十六年前大家都是屁孩，打到現在只剩下自己，「那種感覺很微妙」。此役留下四打數○安打，周思齊賽後哽咽說，昔日誠泰領隊林致光在賽後致詞一開口就是「雖然今天思齊沒有安打」，直率發言讓現場忍不住笑了。

兄弟教頭平野惠一賽後透露開賽的神預感，看到龍隊好幾顆強勁擊球變成界外，就感覺棒球之神冥冥之中在眷顧兄弟，球隊這場可以贏球，感覺也是他給了學弟們力量。

周思齊賽後向教頭說抱歉，沒能打安打，平野鼓勵他：「沒關係，明天再打安打就好了」。引退賽二部曲今天在大巨蛋續映，周思齊仍將擔任第一棒、指定打擊出賽。