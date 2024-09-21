中職／周思齊上場是學弟們的共識 周思齊被「兄弟文化」感動

最後的誠泰戰士周思齊，今天在五月天的歌聲中感言說到哽咽，回憶走過風風雨雨，那一年來不及說的再見，終於可以好好道別，「我把大家都帶來了，其實我很想念大家。」賽後也吐露，兩天的引退賽，擔心著造成球隊負擔，但學弟們卻有更多想和他一起完成的事。

引退賽湧入4萬人，周思齊坦言沒看過那麼多人，參與到台灣棒球的新頁，感動、榮耀也很幸福，心情像是回到第一場的緊張感，但不一樣的是，「第一場時，自己以為很多人在看我，但其實沒有，但今天真的很多人在看我。」今天召喚回不少誠泰球迷，他直言感動，「很怕他們失望不來看球，有特別去外野看到一些老面孔，還滿感動的。」

此役有不少過去誠泰老戰友到場，周思齊的感覺難以言喻，「以前一起打球，現在剩下自己，一直很想『下車』，但他們一直鼓勵我，今天又來現場，看了很感動。」他笑說16年前那堆屁孩，如今只剩自己，「那種感覺很微妙。」

周思齊的引退賽在兄弟爭冠關頭上映，理性與感性之間的糾結，他自己有，但學弟卻有其他想法。

周思齊透露，「我努力希望不要造成球隊負擔，當時有跟教練、球團討論過，不希望影響球隊，他們有問學弟，學弟說希望我可以上場，我很感動。我希望不要造成他們負擔，但他們說希望我上場，輸不是因為一個人，要贏一起贏。」他說，兄弟的文化就是團結，過去自己從學長身上學到這點，現在學弟也深深感染到。

周思齊的引退賽擁有史上最重磅嘉賓，五月天賽後開唱，精心設計節目橋段，帶動全場一起高歌他的經典應援曲，「無論這世界如何變化，始終堅持自己的信仰」旋律中，勾勒出屬於這場引退賽的不朽畫面。