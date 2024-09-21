快訊

超噁！住戶「高空拋屎」砸鄰居窗 整棟樓被迫驗DNA抓兇手

缺席同學會…「楚留香」高妙思驚傳離世 親姊證實噩耗

中職／周思齊上場是學弟們的共識 周思齊被「兄弟文化」感動

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
周思齊賽後化身粉絲，拿專輯找五月天簽名。記者陳宛晶／攝影
周思齊賽後化身粉絲，拿專輯找五月天簽名。記者陳宛晶／攝影

最後的誠泰戰士周思齊，今天在五月天的歌聲中感言說到哽咽，回憶走過風風雨雨，那一年來不及說的再見，終於可以好好道別，「我把大家都帶來了，其實我很想念大家。」賽後也吐露，兩天的引退賽，擔心著造成球隊負擔，但學弟們卻有更多想和他一起完成的事。

引退賽湧入4萬人，周思齊坦言沒看過那麼多人，參與到台灣棒球的新頁，感動、榮耀也很幸福，心情像是回到第一場的緊張感，但不一樣的是，「第一場時，自己以為很多人在看我，但其實沒有，但今天真的很多人在看我。」今天召喚回不少誠泰球迷，他直言感動，「很怕他們失望不來看球，有特別去外野看到一些老面孔，還滿感動的。」

此役有不少過去誠泰老戰友到場，周思齊的感覺難以言喻，「以前一起打球，現在剩下自己，一直很想『下車』，但他們一直鼓勵我，今天又來現場，看了很感動。」他笑說16年前那堆屁孩，如今只剩自己，「那種感覺很微妙。」

周思齊的引退賽在兄弟爭冠關頭上映，理性與感性之間的糾結，他自己有，但學弟卻有其他想法。

周思齊透露，「我努力希望不要造成球隊負擔，當時有跟教練、球團討論過，不希望影響球隊，他們有問學弟，學弟說希望我可以上場，我很感動。我希望不要造成他們負擔，但他們說希望我上場，輸不是因為一個人，要贏一起贏。」他說，兄弟的文化就是團結，過去自己從學長身上學到這點，現在學弟也深深感染到。

周思齊的引退賽擁有史上最重磅嘉賓，五月天賽後開唱，精心設計節目橋段，帶動全場一起高歌他的經典應援曲，「無論這世界如何變化，始終堅持自己的信仰」旋律中，勾勒出屬於這場引退賽的不朽畫面。

周思齊在引退儀式登場前先化身小粉絲，拿出收藏的專輯找五月天簽名，甚至在休息室裡合唱「I love you無望」。周思齊掉進回憶漩渦，他說這是自己高中時最喜歡的歌，在男生宿舍裡，「一堆男生，荷爾蒙作祟，只能打棒球，只能說I love you無望。」

周思齊引退賽今天在台北大巨蛋度過第一晚。記者許正宏／攝影
周思齊引退賽今天在台北大巨蛋度過第一晚。記者許正宏／攝影
周思齊引退賽今天在台北大巨蛋度過第一晚。記者許正宏／攝影
周思齊引退賽今天在台北大巨蛋度過第一晚。記者許正宏／攝影

周思齊 棒球

延伸閱讀

中職／蛇蛇手勢致敬Cobras大學長 許基宏嗨到差點忘記做

中職／大巨蛋周思齊引退賽票房再破紀錄 吸引4萬人進場

中職／周思齊引退賽 隊友上壘比出蛇型手勢慶祝

影／中信兄弟周思齊大巨蛋引退賽 與誠泰時期球員開球

相關新聞

中職／劉基鴻失誤釀成4分大局 兄弟季冠軍魔術數字下修M6

中信兄弟隊在爭冠關頭，今天以4：2收拾味全龍隊，先發投手德保拉以7局失2分拿下本季第10勝，來台5季都是雙位數勝投，兄弟...

中職／4萬人進場！黃潮、橘潮加五月天 台北大巨蛋票房再寫新頁

周思齊引退賽今天在台北大巨蛋上映上集誠泰篇章，加上天團五月天賽後演唱助陣，吸引滿滿人潮和錢潮，球團最終公布票房數字，就是...

中職／謝謝沒有忘記誠泰 林致光遺憾無法為其他誠泰人辦引退賽

周思齊引退主題周本周末在台北大巨蛋登場，周思齊今天穿上過去的誠泰Cobras隊85號球衣，與昔日誠泰戰友、領隊林致光一起...

中職／對誠泰球衣設計有自信！昔日領隊：花1500萬日本製

中職史上球迷好評的球衣，誠泰絕對榜上有名，今天因周思齊引退賽在台北大巨蛋有如上演「誠泰同學會」，前誠泰Cobras領隊林...

中職／感恩生涯起點是誠泰 周思齊回憶報到第一天就操到吐

周思齊引退賽今天在台北大巨蛋上映上集「誠泰篇章」，賽前猶如「誠泰同學會」。談到退休心情，周思齊幽默回應：「第一次退休，還...

中職／2010冠軍班底剩下他1個 張志豪談周思齊引退有一塊缺憾

中信兄弟隊的大學長周思齊，揮別賽場的日子將近，屆時2010年總冠軍班底還留在黃衫軍的成員只剩張志豪，他坦言這段日子感觸很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。