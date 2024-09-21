中職／蛇蛇手勢致敬Cobras大學長 許基宏嗨到差點忘記做

周思齊揮別選手身分的引退賽第一晚，中信兄弟隊選手們上壘比出蛇形手勢，獲得單場MVP的許基宏賽後揭露，這是賽前看影片時的靈感，致敬周思齊，也致敬今天在看台上的誠泰Cobras大學長們。

兄弟今天以4：2擊敗味全龍隊，周思齊在引退賽4打數沒有安打，總教練平野惠一對他依然高度信賴，直接告訴他：「明天再打安打就好」；告別的場合，但平野透露，周思齊本人的情緒和平常沒什麼不同，反倒是其他學弟感覺不太一樣，包括從春訓就一直跟著周思齊以特別菜單訓練的高宇杰，以及張志豪，似乎是回想到過去相處的場景，今天都感覺比較僵硬。

單場3安的許基宏也承認，「情緒上，是真的很想幫學長贏下這兩場球，想讓學長笑著退休。」他說周思齊是一位令人敬重的大哥哥，「有一些過去的回憶在腦海中，一直在閃爍，過去他為我們扛下失敗的挫折，過程中有很多點滴。」