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中職／開賽1跡象...平野惠一預感棒球之神眷顧 中信兄弟打下勝果

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊在周思齊引退賽第一場搶下勝利。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊在周思齊引退賽第一場搶下勝利。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊今天以4：2擊敗味全龍隊，在周思齊的引退賽第一天打下勝果，總教練平野惠一透露一開賽的冥冥之中有預感，看到龍隊有好幾顆強勁的擊球都變成界外球，「就覺得棒球之神好像在眷顧我們。」

兄弟今天在台北大巨蛋作東的比賽，因周思齊引退賽、五月天賽後開唱等元素，吸引球迷高度關注，吸引4萬人進場，寫下台灣棒壇新紀錄。

平野表示，職棒因為球迷而存在，球迷不進場看球，職棒選手的工作就沒有意義，「一想到像思齊這麼好的選手要引退，就覺得寂寞，希望在他之後，也能出現其他像他一樣偉大的選手。」

結束這段訪問，平野主動補充，「有一件事想要說，今天第一局開始，對手強勁擊球很多都變成界外，那時就在想是不是棒球之神眷顧我們。」他也說，今天學弟們都拿出好表現，或許也是思齊給大家帶來的力量。

周思齊明天還有引退賽二部曲，他的出賽角色，平野證實還是第一棒、指定打擊，計畫依然會讓他打完，希望繼續有滿場球迷進場為兄弟加油。他也透露賽後與周思齊的談話，「他說抱歉今天沒有安打，我說沒關係，明天打安打就好，希望可以讓他圓滿完成這次引退賽。」

中信兄弟 周思齊 平野惠一 棒球

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