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中職／劉基鴻失誤釀成4分大局 兄弟季冠軍魔術數字下修M6

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
許基宏單場3安打，第3局靠曾頌恩的安打跑回分數，中信兄弟隊第3局攻下4分大局。記者許正宏／攝影
許基宏單場3安打，第3局靠曾頌恩的安打跑回分數，中信兄弟隊第3局攻下4分大局。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊在爭冠關頭，今天以4：2收拾味全龍隊，先發投手德保拉以7局失2分拿下本季第10勝，來台5季都是雙位數勝投，兄弟也在這一勝後下半季封王魔術數字下修M6。

德保拉開賽先遇不穩，第2局一出局後被連敲3安打，張祐嘉以高飛犧牲打為龍隊先馳得點。

龍隊由鋼龍先發，3局下因劉基鴻的失誤給予兄弟反擊機會，開局就讓高宇杰上壘，後續宋晟睿安打、張志豪保送形成滿壘，許基宏的二壘打先掃回2分逆轉，曾頌恩的安打再挹注2分打點，兄弟單局攻下4分。

德保拉投到第7局又遇到亂流，龍隊連3支安打追回1分，王順和打向二壘的球遭到岳東華沒收，再傳一壘抓到出局數，以雙殺化解危機，德保拉以7局被敲7安打、失2分收工，最終拿下勝投；鋼龍6局失4分（無責失）承擔敗投。

周思齊在引退賽首部曲擔任先發第一棒、指定打擊，4打數沒有安打，明天將在大巨蛋續映引退賽二部曲。

中信兄弟隊先發投手德保拉。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊先發投手德保拉。記者許正宏／攝影

中信兄弟 味全龍 德保拉 鋼龍

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