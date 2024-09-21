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中職／澄清湖戰因雨延賽 僅剩大巨蛋如期開打

中央社／ 台北21日電
受雨勢影響，中華職棒21日晚間原訂在澄清湖棒球場由台鋼雄鷹迎戰樂天桃猿隊的賽事確定延賽，將延至10月5日在原場地補賽。圖／中華職棒提供
受雨勢影響，中華職棒21日晚間原訂在澄清湖棒球場由台鋼雄鷹迎戰樂天桃猿隊的賽事確定延賽，將延至10月5日在原場地補賽。圖／中華職棒提供

受到全台雨勢影響，中華職棒今天在澄清湖棒球場及新莊棒球場的賽事都因雨延賽，原訂在高雄澄清湖由台鋼雄鷹迎戰樂天桃猿隊的賽事，將延至補賽週10月5日於原場地進行補賽。

中職今天原本3地開打，分別為台北大巨蛋、新莊棒球場、澄清湖棒球場，不過稍早原訂在新莊舉行的統一獅隊與富邦悍將之戰，聯盟率先宣布延賽；接著澄清湖棒球場賽事也延後開打，最後仍不敵雨勢宣布延賽，今天僅在室內的大巨蛋賽事如期舉行。

聯盟表示，本場賽事延至10月5日（星期六）下午5時05分，在原場地澄清湖棒球場進行補賽。中職下半季補賽週將於10月1日進行至6日，再下一個週末預計就要舉行季後挑戰賽，接著還有總冠軍賽、世界12強棒球賽，近幾天氣候不穩定，賽程安排面臨考驗。

中職 棒球 樂天桃猿

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