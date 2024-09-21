中職／澄清湖戰因雨延賽 僅剩大巨蛋如期開打
受到全台雨勢影響，中華職棒今天在澄清湖棒球場及新莊棒球場的賽事都因雨延賽，原訂在高雄澄清湖由台鋼雄鷹迎戰樂天桃猿隊的賽事，將延至補賽週10月5日於原場地進行補賽。
中職今天原本3地開打，分別為台北大巨蛋、新莊棒球場、澄清湖棒球場，不過稍早原訂在新莊舉行的統一獅隊與富邦悍將之戰，聯盟率先宣布延賽；接著澄清湖棒球場賽事也延後開打，最後仍不敵雨勢宣布延賽，今天僅在室內的大巨蛋賽事如期舉行。
聯盟表示，本場賽事延至10月5日（星期六）下午5時05分，在原場地澄清湖棒球場進行補賽。中職下半季補賽週將於10月1日進行至6日，再下一個週末預計就要舉行季後挑戰賽，接著還有總冠軍賽、世界12強棒球賽，近幾天氣候不穩定，賽程安排面臨考驗。
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