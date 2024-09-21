中職／許竹見站上大巨蛋是不敢夢的場景 林恩宇爆料當年領隊、教頭的私心

誠泰三本柱缺一人，林恩宇、許竹見今天為周思齊的引退賽現身台北大巨蛋，林恩宇回憶當年，笑曝領隊林致光對許竹見比較好，總教練郭泰源對林英傑比較好，至於自己，「我就這邊沾一點、那邊沾一點。」

周思齊賽前先穿上誠泰85號戰袍，與當年選進自己的領隊林致光、誠泰隊友林恩宇、許竹見一起開球。三本柱中缺席的林英傑，則是透過影片獻上祝福。

誠泰Cobras隊今天齊聚台北大巨蛋，林恩宇、林致光、許竹見擔任開球嘉賓。記者許正宏／攝影

林恩宇感謝周思齊的心意，「真的很感謝他，把大家號召回來。」他說印象最深刻的是，去誠泰沒多久，周思齊就開刀，有一回一起開小巴去榮總，當時黃泰龍（時為黃仕豪）負責開手排車，在停車場地下車剛起步上坡就熄火，大家下車擋車，「活著真好。」

許竹見談到這批誠泰選手當年都無緣有引退賽，他直言：「這也沒有辦法，不只是誠泰，很多老三商、老味全、老中信也都是這樣，環境不同，現在球團努力、認真，讓選手有不同的型式離開球場。」他說現在環境好了，選手也要更努力，相對肩膀要扛起的重量就更重，讓現在基層的小朋友以後有更好的環境，可以培養出像大谷翔平這樣的人物。

誠泰Cobras隊今天齊聚台北大巨蛋，林恩宇、林致光、許竹見擔任開球嘉賓。記者許正宏／攝影

今天穿回誠泰球衣站上台北大巨蛋，許竹見說是連夢都不敢夢的場景，陸續離開職棒、業餘球界後，他透露目前從事古蹟修繕的公共工程政府標案，近期剛完成東海大學路思義教堂的修繕作業。

林致光遺憾當年未能為這些選手正式舉辦引退賽，他也透露，自己正在籌備誠泰OB賽，原則上會選在自己的故鄉宜蘭，也對這幾年形同職棒沙漠的宜蘭抱不平。