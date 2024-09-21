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中職／對誠泰球衣設計有自信！昔日領隊：花1500萬日本製
中職史上球迷好評的球衣，誠泰絕對榜上有名，今天因周思齊引退賽在台北大巨蛋有如上演「誠泰同學會」，前誠泰Cobras領隊林致光、投手林恩宇身上的球衣，放到現在的時空背景都不退流行，林致光對此相當自豪，「這是當初花了1500萬請人設計」。
周思齊引退賽首戰以「誠泰篇章」為主軸，林致光穿上經典條紋衫，林恩宇則是酒紅色的台灣大賽戰袍，林恩宇主動揭露：「穿這件被橫掃」，勾起大夥回憶。
林恩宇坦言，已經不知道自己的誠泰球衣收到哪去，這件酒紅色球衣，也是已經送給友人後再借回來，「他有說一定要還他！」
一聊起球衣，林致光流露的都是自信，「我跟你們講，我們真的很用心，這些設計當時花了1500萬，請日本設計師設計，現在身上穿著因為第一批很趕，都是花很高代價、日本製，包括球員外套所有配備。」他說：「我敢講35年來，我不相信有哪支球隊和我們球衣、商品設計一樣，那時我們真的很用心，我相信有很多人會肯定。」
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