中職／對誠泰球衣設計有自信！昔日領隊：花1500萬日本製

中職史上球迷好評的球衣，誠泰絕對榜上有名，今天因周思齊引退賽在台北大巨蛋有如上演「誠泰同學會」，前誠泰Cobras領隊林致光、投手林恩宇身上的球衣，放到現在的時空背景都不退流行，林致光對此相當自豪，「這是當初花了1500萬請人設計」。

周思齊引退賽首戰以「誠泰篇章」為主軸，林致光穿上經典條紋衫，林恩宇則是酒紅色的台灣大賽戰袍，林恩宇主動揭露：「穿這件被橫掃」，勾起大夥回憶。

林恩宇坦言，已經不知道自己的誠泰球衣收到哪去，這件酒紅色球衣，也是已經送給友人後再借回來，「他有說一定要還他！」