電競棒球12強／台北資格賽4強出爐 拚2席正式賽資格

電競棒球12強台北資格賽總決賽今天登場，被視為奪冠熱門的Hazuremon卻意外落馬，最後由Dashu、DoubleBass、CMWANG及蛇蛇晉級4強，爭取2席正式賽資格。

電競棒球12強是採用「實況野球」遊戲，而這次台北資格賽總決賽在新北電競基地舉行，將6名選手分為2組，分組循環後取前2名進行4強交叉決賽，晉級冠軍戰的2名選手可代表台灣參加11月2、3日的台北小組賽，與其餘4名來自世界各國的好手同場較勁。

首戰以再見安打擊敗「DoubleBass」許博堯，又在晉級關鍵戰役力退好友「Hazuremon」尤瑋鍾，「Dashu」張天曜以A組第1挺進明天的4強戰，他在接受中央社採訪時表示，與尤瑋鍾認識超過15年，兩人在線下對戰聚會而熟識，「最近10年跟DB（許博堯）、Hazu（尤瑋鍾）變成現實最好的朋友，除了遊戲外，什麼閒話家常都可以聊。」

攜手許博堯取得4強門票，張天曜坦言，這次比賽的賽程很緊湊，尤其第1場就決定是否晉級冠軍戰，進而代表台灣挑戰各國好手，「希望自己心情穩定、正常發揮就好。」

至於B組部分，由「CMWANG」王嘉銘率先取得2勝晉級，「蛇蛇」佘文甫則在分組賽最終戰上演再見雙殺，取得最後1張4強門票，他透露自己一度手在抖，所幸守住危機，感覺鬆了一口氣，除了很開心能夠從分組賽出線外，對自己也是一大肯定。