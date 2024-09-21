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中職／周思齊引退林恩宇穿誠泰球衣現身 爆料擋車趣事

中央社／ 台北21日電
中華職棒中信兄弟隊老將周思齊（右2）引退活動在台北大巨蛋登場，21日首日回顧生涯起點「誠泰」時期，前誠泰球員許竹見（右）、林恩宇（左）與前領隊林致光（左2）應邀到場開球，並與周思齊合影留念。圖中央社提供
中華職棒中信兄弟隊老將周思齊（右2）引退活動在台北大巨蛋登場，21日首日回顧生涯起點「誠泰」時期，前誠泰球員許竹見（右）、林恩宇（左）與前領隊林致光（左2）應邀到場開球，並與周思齊合影留念。圖中央社提供

周思齊引退，過去誠泰Cobras隊友、現中信兄弟二軍投手教練林恩宇穿著2005年總冠軍賽球衣亮相，爆料最難忘回憶，是曾開手排小巴去醫院看周思齊，上坡起步車子熄火後滑，大家趕忙下車擋車。

中職中信兄弟隊今天在台北大巨蛋替周思齊舉辦引退活動，賽前邀請誠泰前領隊林致光，「誠泰三本柱」的許竹見、林恩宇擔任開球嘉賓，大巨蛋右外野再現誠泰代表的橘色加油棒、加油旗幟。

林恩宇表示，今天見到很多過去的隊友、學長，有些人衣服變緊了，也有人變瘦了，「但我們一直都在，謝謝大家，我們的青春一直有大家。」

中華職棒中信兄弟隊老將周思齊（左2）引退活動21日登場，首日回顧生涯起點「誠泰」時期，「誠泰三本柱」許竹見（右打者）、林恩宇（前背對者）與前誠泰領隊林致光（左）一起開球。圖中央社提供
中華職棒中信兄弟隊老將周思齊（左2）引退活動21日登場，首日回顧生涯起點「誠泰」時期，「誠泰三本柱」許竹見（右打者）、林恩宇（前背對者）與前誠泰領隊林致光（左）一起開球。圖中央社提供

林恩宇穿著酒紅色的誠泰球衣亮相，他笑說這件球衣很少人有，印象中是2005年總冠軍賽實戰球衣，本來送給朋友了，為了今天活動又借回來。

林恩宇表示，今天一看到右外野的誠泰球迷當然很感動，也有很多感觸，但最重要的還是希望兄弟可以贏球，也感謝周思齊把過往的老隊友、老球迷都號召回來。

林恩宇爆料，印象最深刻的是，代訓時期周思齊動刀，當時隊友開著小巴士去榮總看周思齊，車子是手排，當時由黃泰龍（原名黃仕豪）開車，在地下室上坡起步車子突然熄火往後滑，大家趕快下車擋車，開玩笑補了一句：「活著真好。」

中信兄弟 周思齊

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