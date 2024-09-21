中職／周思齊引退林恩宇穿誠泰球衣現身 爆料擋車趣事
周思齊引退，過去誠泰Cobras隊友、現中信兄弟二軍投手教練林恩宇穿著2005年總冠軍賽球衣亮相，爆料最難忘回憶，是曾開手排小巴去醫院看周思齊，上坡起步車子熄火後滑，大家趕忙下車擋車。
中職中信兄弟隊今天在台北大巨蛋替周思齊舉辦引退活動，賽前邀請誠泰前領隊林致光，「誠泰三本柱」的許竹見、林恩宇擔任開球嘉賓，大巨蛋右外野再現誠泰代表的橘色加油棒、加油旗幟。
林恩宇表示，今天見到很多過去的隊友、學長，有些人衣服變緊了，也有人變瘦了，「但我們一直都在，謝謝大家，我們的青春一直有大家。」
林恩宇穿著酒紅色的誠泰球衣亮相，他笑說這件球衣很少人有，印象中是2005年總冠軍賽實戰球衣，本來送給朋友了，為了今天活動又借回來。
林恩宇表示，今天一看到右外野的誠泰球迷當然很感動，也有很多感觸，但最重要的還是希望兄弟可以贏球，也感謝周思齊把過往的老隊友、老球迷都號召回來。
林恩宇爆料，印象最深刻的是，代訓時期周思齊動刀，當時隊友開著小巴士去榮總看周思齊，車子是手排，當時由黃泰龍（原名黃仕豪）開車，在地下室上坡起步車子突然熄火往後滑，大家趕快下車擋車，開玩笑補了一句：「活著真好。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言