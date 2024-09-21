中職／謝謝沒有忘記誠泰 林致光遺憾無法為其他誠泰人辦引退賽

周思齊引退主題周本周末在台北大巨蛋登場，周思齊今天穿上過去的誠泰Cobras隊85號球衣，與昔日誠泰戰友、領隊林致光一起開球。林致光吐露內心遺憾，如今周思齊成為誠泰最後一人、也是唯一有引退賽的選手，沒辦法為當年其他選手辦引退賽，「這是我一直覺得非常可惜、很可惜的地方。」

周思齊征戰中職20季，今年打完將告別選手身分，引退賽這兩天在台北大巨蛋登場，今天邀請過去生涯起點誠泰的老戰友們回到球場，既是重逢，也是向球迷說出當年來不及說的再見。

周思齊此役擔任先發第一棒、指定打擊出賽，賽前先穿上誠泰85號戰袍，與當年選進自己的領隊林致光、誠泰隊友林恩宇、許竹見一起開球。「Cobras Go！」的應援聲中，3人向大巨蛋在場球迷打招呼，包括現任兄弟二軍投手教練的林恩宇都自介：「我今天是誠泰Cobras的林恩宇。」

林致光說自己過去參與過台灣職棒7年時間，雖然不長、但也不短，非常感謝曾經共事過的教練、選手、行政人員、球迷，「沒有忘記誠泰、沒有忘記Cobras，真的感謝你們。」林恩宇笑說，看到許多前戰友，有人衣服變緊、有人瘦了，但感謝大家一直都在，「感謝我們的青春一直有大家。」許竹見也盼未來的日子球迷可以繼續支持台灣的國球。

林致光透露，不只是思齊，過去每個帶過的選手，都和他非常要好，「但因為他是最後一位退役的選手，今天有這樣的引退賽，之前引退或改任教練，沒辦法幫他們辦正式引退賽，這是我一直覺得非常遺憾的地方。」

林致光感謝周思齊對台灣棒球的付出，包括中華職棒、國際賽場上，他也認為周思齊的運氣很好，引退賽那麼盛大，有那麼多球迷到場，希望他能在最後兩天帶給球迷最漂亮的身影，也祝福周思齊在轉換跑道後一帆風順。