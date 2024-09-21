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中職／新洋投教練帶來正能量 陳韻文下週有望回歸一軍

中央社／ 新北21日電
中職統一7-ELEVEn獅隊最近戰績不佳，投手群狀況也較多，後援投手陳韻文近期失分狀況多，會在不好的狀態下打轉，8日下二軍重新調整。圖為陳韻文6日出賽畫面。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年9月10日 中央通訊社
中職統一7-ELEVEn獅隊最近戰績不佳，投手群狀況也較多，後援投手陳韻文近期失分狀況多，會在不好的狀態下打轉，8日下二軍重新調整。圖為陳韻文6日出賽畫面。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年9月10日 中央通訊社

中職統一獅終結者陳韻文日前狀況不佳被下放二軍，他表示，目前調整往好的方向，並提到新的投手教練霍斯曼指導方式很特別，帶來很多正能量，球團預計陳韻文下週隨時可回一軍。

陳韻文7日對中信兄弟後援登板，1個人次都沒解決就掉4分，隔天被下放二軍調整。近日雨勢不斷，獅隊今天與富邦悍將的賽事已延到23日，下週可能要面臨6戰甚至是7戰，獅隊總教練林岳平今天表示，陳韻文一直都有隨隊，隨時可以拉上一軍。

陳韻文今天表示，之前主要是投球機制沒有很順暢，導致球的品質不好，不過這陣子一直跟教練、捕手討論，調整投球機制，「我覺得調整完有改變，正在往好的方向進行。」

陳韻文指出，當然會想以最快速度回歸，「但我就是先把自己準備好，持續跟教練溝通、調整。」

獅隊8月底新聘外籍客座投手教練霍斯曼（VinceHorsman），陳韻文提到，霍斯曼的教學方式很特別，給人很多正能量，並告訴他不用把壓力都放在自己身上，「因為我容易鑽牛角尖，一直在不好的狀態裡打轉，他把我從裡面帶出來。」

陳韻文笑說，2人首次見面時不是討論投球，而是先做自我介紹，「他就先講他的，像是家裡有幾個人、有養狗，丟4分那場隔天他叫我先冷靜下來，不讓我問投球技術方面的問題。」

陳韻文透露，過了3天霍斯曼才開始協助投球機制上的調整，「他個性滿好的，我也學到了新的方法。」

另外，今天獅隊延賽後，原本先發投手林詔恩預計延到23日補賽先發，明天先發投手則是洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）。

富邦悍將 林岳平 陳韻文

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