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中職／葉君璋談2010年奪冠直言特別 看出周思齊很珍惜

中央社／ 台北21日電
中信兄弟隊21、22日在台北大巨蛋舉辦周思齊引退活動。圖中央社提供
中信兄弟隊21、22日在台北大巨蛋舉辦周思齊引退活動。圖中央社提供

中職中信兄弟隊在台北大巨蛋替周思齊舉行引退活動，對手味全龍隊總教練葉君璋與周思齊也曾當過隊友，直言2010年奪冠是很特別的經歷，也感受到周思齊對可以繼續打球比別人更珍惜。

兄弟隊42歲老將周思齊今年球季結束後引退，兄弟21、22日在台北大巨蛋替周思齊舉辦引退活動，對手味全龍隊總教練葉君璋也曾在2010、2011年效力兄弟象隊期間與周思齊是隊友。

葉君璋表示，2010那年是很特別的經驗，歷經職棒簽賭風波，在那樣的低迷氛圍中，球隊上半季打得很掙扎，沒想到最後一路打下總冠軍，是蠻好的經驗，周思齊也是班底，大家一同經歷過，是很特別的經驗。

被問起眼中的周思齊是怎麼樣的球員，葉君璋表示，可以感受到，周思齊到了兄弟之後，對於可以在球場上繼續表現，感受到周思齊的珍惜、比別人更珍惜，這份珍惜也讓他更認真，把握這得來不易的機會。

周思齊職棒生涯從2005年開始，經歷過誠泰cobras隊、米迪亞暴龍隊、兄弟象隊、中信兄弟隊，職棒生涯20年、今年球季結束後引退。

中信兄弟 周思齊 葉君璋

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