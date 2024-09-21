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中職／感恩生涯起點是誠泰 周思齊回憶報到第一天就操到吐

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
誠泰Cobras時期的周思齊。本報資料照片
誠泰Cobras時期的周思齊。本報資料照片

周思齊引退賽今天在台北大巨蛋上映上集「誠泰篇章」，賽前猶如「誠泰同學會」。談到退休心情，周思齊幽默回應：「第一次退休，還在適應。」也感謝退休，讓這些多年沒見的好友都來了。

周思齊本季打完告別賽場，今天安排誠泰戰友們到場，他解釋是因當年沒能好好和球迷說再見，「匆促解散、轉賣，我也很想再見到他們。」他說年紀越大就越難，這幾年都沒出席誠泰聚會，他老實招認：「因為隔天會沒辦法打球。」

周思齊在2003年代訓選秀第三指名被誠泰挑中，能在這支球隊展開職棒生涯，周思齊充滿感恩，「第一支球隊是誠泰，抱持感恩，很感謝林致光董事長。」他回想當年替代役報到第一天就吐了，當時總教練郭泰源、體能教練孫昭立，加上不少西武、日系教練指導，「體能訓練真的很累、很操，每天都在跑。」

誠泰Cobras時期的周思齊。本報資料照片
誠泰Cobras時期的周思齊。本報資料照片

周思齊當年遇傷，林致光仍與他簽下合約，他至今感念，今天賽前透露與林致光的對話，「他叫我好好表現，我說最差就這兩場了吧！我努力打滿全場。」他也提到，林致光看到台北大巨蛋，直言是他無法想像的環境，直說要好好看一下。

看到今天聚首的誠泰戰友們，周思齊表示，應該要屬郭銘仁最久沒見，大概有11、12年；林英傑樂天桃猿隊賽事無法來到現場，周思齊坦言可惜，無法重現投手王國榮景，也笑答：「沒來要記警告！」

周思齊 林英傑 樂天桃猿

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