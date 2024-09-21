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中職／2010冠軍班底剩下他1個 張志豪談周思齊引退有一塊缺憾

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟張志豪。本報資料照片
中信兄弟張志豪。本報資料照片

中信兄弟隊的大學長周思齊，揮別賽場的日子將近，屆時2010年總冠軍班底還留在黃衫軍的成員只剩張志豪，他坦言這段日子感觸很深，當年以菜鳥之姿嘗到冠軍滋味，有這些學長撐腰，很想幫學長們再打一座總冠軍，過去沒幫彭政閔完成夢想，兄弟近兩次的冠軍，他也都缺席，讓他始終感覺心中缺了一塊。

張志豪回憶，「2010年那次冠軍成員，一個一個退休，一個轉隊（王勝偉），就剩下思齊學長了。」他說自己當年以菜鳥拿到冠軍留下的記憶，看每位學長帶領團隊的方式，都是自己的學習歷程，「我從不認識職棒，進來有一些學長可以撐腰，到後面學長一個一個都退休了。」

年初周思齊宣布本季打完引退時，張志豪心中有很深感觸，「和他當隊友的時間越來越短，比較可惜是二連霸我因為受傷沒有參與到，所以會很渴望再和他拿一次冠軍。」

中職中信兄弟隊周思齊引退後，2010年奪冠班底只剩張志豪(中)，張志豪感觸深直言可以體會彭政閔、周思齊所講的，同期一個個引退的心情。圖／中信兄弟提供
中職中信兄弟隊周思齊引退後，2010年奪冠班底只剩張志豪(中)，張志豪感觸深直言可以體會彭政閔、周思齊所講的，同期一個個引退的心情。圖／中信兄弟提供

他記得很清楚的是，「當初有位學長很想再拿一次冠軍，最後沒有達成就退休了。」他口中的人正是「恰哥」彭政閔；周思齊雖在2021、2022年（隨隊）再嚐冠軍滋味，但張志豪陸續因受傷、確診都缺席，始終缺了一個幫學長圓夢的感覺。

張志豪說，每個人在退休前都希望會有個很好的退休禮物，「不會是『某個東西』，而是一些能量、成績、冠軍，這也是我想要做的。」他苦笑說：「因為沒有一起的感覺，所以很想再一次一起做到。」

在周思齊引退後，張志豪將晉升為兄弟的大學長，對於這個角色，他說得淡然，「以前當學弟，看著這些學長做，從學長身上學到的，都知道該怎麼做。」他說自己都是用行動讓學弟知道「我還可以做到，為什麼你們無法做到」，把自己該做的東西100%做好，學弟自然會看到。他笑說：「該提醒的會提醒，已經講過的，下次我就是直接罵，我都是這樣講。」

張志豪不諱言，以後自己也會走到退休的那一步，現在自己能做的，都希望盡量去做，「我不會為了避免受傷而不去拚任何一球，不想要以後遺憾，老了後說，X！這顆怎麼沒撲，來不及了。」

周思齊 張志豪 彭政閔

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