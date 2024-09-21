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中職／引退賽vs.爭冠關鍵期 平野惠一排周思齊1棒、DH沒掙扎

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
周思齊迎向生涯終章。圖／中職提供
周思齊迎向生涯終章。圖／中職提供

周思齊引退主題周今天在台北大巨蛋登場，總教練平野惠一賽前宣布，今天他將以先發第一棒、指定打擊出賽。在爭取季後賽門票的重要關頭，傳奇選手引退，調度上是否陷入掙扎、有困難之處？平野毫不猶豫回答：「完全沒有！」

至今天賽前，兄弟在下半季領先味全龍隊4場勝差，全年勝率領先獅隊1.5場勝差，雖有空間，但也算不上餘裕，對於極力爭取重返季後賽、總冠軍賽的黃衫軍來說，並不是容易的一戰。

周思齊的引退賽將在台北大巨蛋連映兩天，今天為「誠泰篇章」主軸，平野賽前證實，他將擔任第一棒、指定打擊出賽，是否會打滿全場不好回答，「但我知道今天滿場球迷都是為他而來，職棒本著要讓球迷開心的基礎，我能夠做的就是滿足球迷。」

平野表示，知道周思齊會想打滿全場，隊友、球迷也是，「我也很尊敬他為台灣職棒的付出，希望可以讓他打滿9局。」被問到兄弟爭冠關頭，是否讓這一戰對於周思齊的調度變得困難，平野回應：「完全沒有任何為難。」

周思齊 味全龍 平野惠一

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