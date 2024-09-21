中職／統一、富邦新莊之戰因雨延至23日 賽程安排是考驗

中華職棒今天原訂要在新莊棒球場進行的賽事，因為一整天雨勢不斷，聯盟宣布本場賽事延賽，延到23日（星期一）進行補賽，統一獅隊與富邦悍將下星期都要打6場比賽。

今天中華職棒原本3地開打，分別在台北大巨蛋、新莊棒球場、澄清湖棒球場，其中在新莊棒球場由富邦悍將迎戰統一獅隊的賽事，受到雨勢影響，聯盟宣布延賽至23日（星期一）下午6時35分，如此一來下星期獅隊、悍將都有6戰要打。

聯盟日前已經宣布補賽週賽程，目前下半季例行賽預計進行至10月6日（星期日），考量到11月13日世界12強賽B組預賽就要開打，10月中職還有季後挑戰賽、總冠軍賽，接下來一週天氣都不穩定，賽程安排相當考驗聯盟。

目前下半季戰績進入白熱化，中信兄弟暫居第一名，味全龍隊以4場勝差排名第2，統一獅、樂天桃猿則是以6.5場勝差並列第3名，之後依序為富邦悍將、台鋼雄鷹，雄鷹隊已經到遭到淘汰，悍將的淘汰指數也只剩1；全年勝率部分，兄弟也暫居第1，獅隊以1.5場勝差緊追在後。