中職／味全龍SEGA主題日928登場 來天母看音速小子

味全龍隊9月28日在天母棒球場舉辦「味全龍xSEGA ARCADE主題日」，當天不僅將SEGA旗下熱門機台帶到天母棒球場，現場包括「Pokémon Ga-Olé（寶可夢加傲樂）」、「七龍珠英雄」、「閃躍吧！星夢☆頻道」等人氣卡匣和卡片機台免費體驗，更有即將上市的「索尼克x夏特世代重啟」開放搶先體驗。

活動當天，球迷憑當日門票即可以在服務台換取機台體驗券，免費體驗多款經典SEGA遊戲，完成機台體驗活動，更能獲得各機台的限量贈品(數量有限，送完為止)。喜歡索尼克的朋友，當天下午3點開始，在天母球場舞台的「索尼克與小龍女見面會」，不僅規畫有趣的舞台遊戲和互動，上台挑戰的朋友還有機會獲得限量SEGA品牌贈品。

見面會拍照券包括兩種索取方式：一、於「索尼克x夏特世代重啟」攤位成功體驗遊戲，並將指定遊戲加入STEAM願望清單即可領取拍照券1張。二、凡於當天前25位過卡味全龍威弟小夥伴（會員），即可獲得拍照券1張。拍照券兩種領取方式皆數量有限，球迷請擇一方式兌換，避免重複領取。拍照券數量有限，送完恕不另行通知，其他拍照券使用規定，請依限場公告為準。

本次主題日以「索尼克x夏特世代重啟」為視覺主題，由「音速小子」林孝程、李凱威、張祐嘉，以及王順和和張祐銘等入鏡，電競感十足的主視覺與現場環境，帶球迷朋友一同進入經典的遊戲世界。賽事開場，索尼克也將會與小龍女們，帶來經典的開場熱舞演出，賽事過程中，也會由索尼克與小龍女與球迷朋友一起為球員應援加油，主題日門票目前已於味全龍官方網站和各大售票平台發售。