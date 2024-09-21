MiLB／鄭宗哲升上3A首支長打出爐 連3場出賽敲安

旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲18日升上小聯盟3A，維持打擊手感，今天出賽敲出1支二壘打、有1得分，為升上3A後首支長打，近期連3場出賽敲安。

鄭宗哲18日升上小聯盟3A首場比賽代跑上場，隔日首度先發就敲安，近幾場比賽維持手感，今天與明尼蘇達雙城隊3A比賽，鄭宗哲先發打9棒、守游擊。

鄭宗哲3局上敲出三壘方向滾地球出局，5局上敲出二壘方向滾地球、靠著野手選擇上壘，7局上1人出局後敲出升上3A後首支長打、為二壘打，再靠著隊友攻勢延續跑回分數。

鄭宗哲8局上吞下三振，今天總計4打數敲出1支安打，吞下1K、有1得分，賽後3A出賽打擊率3成33。

今天兩隊8局打完5比5戰成平手，9局上海盜隊靠著接連安打、失誤先搶1分，蘇文斯基（JackSuwinski）2分砲幫助球隊拉大領先優勢，雙城隊9局下追回1分，追分不及，海盜終場以8比6搶勝。