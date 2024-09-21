快訊

中職／味全龍SEGA主題日928登場 來天母看音速小子

有福報！後半生最有錢的「三大生肖」 財源滾滾來、越活越顯年輕

北北基桃+「南部這裡」5縣市大雨特報！注意短延時強降雨

MiLB／鄭宗哲升上3A首支長打出爐 連3場出賽敲安

中央社／ 台北21日電
鄭宗哲。圖／展逸國際企業提供
鄭宗哲。圖／展逸國際企業提供

旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲18日升上小聯盟3A，維持打擊手感，今天出賽敲出1支二壘打、有1得分，為升上3A後首支長打，近期連3場出賽敲安。

鄭宗哲18日升上小聯盟3A首場比賽代跑上場，隔日首度先發就敲安，近幾場比賽維持手感，今天與明尼蘇達雙城隊3A比賽，鄭宗哲先發打9棒、守游擊。

鄭宗哲3局上敲出三壘方向滾地球出局，5局上敲出二壘方向滾地球、靠著野手選擇上壘，7局上1人出局後敲出升上3A後首支長打、為二壘打，再靠著隊友攻勢延續跑回分數。

鄭宗哲8局上吞下三振，今天總計4打數敲出1支安打，吞下1K、有1得分，賽後3A出賽打擊率3成33。

今天兩隊8局打完5比5戰成平手，9局上海盜隊靠著接連安打、失誤先搶1分，蘇文斯基（JackSuwinski）2分砲幫助球隊拉大領先優勢，雙城隊9局下追回1分，追分不及，海盜終場以8比6搶勝。

海盜 鄭宗哲 雙城

延伸閱讀

MiLB／鄭宗哲3A初先發就敲安 美技守備用手套留印象

MiLB／鄭宗哲升上3A旅美以來最高 再往上是大聯盟

WBC資格賽考驗重重 中華隊總教練為何難產？

MiLB／鄧愷威3A先發吞第6敗 鄭宗哲2A敲二壘打1打點

相關新聞

中職／黃群閃躲張育成奏效鎖住平手 雨彈催生本季首場和局

中華職棒今年第一場和局，因為一場正規9局打完襲來的大雨而誕生，富邦悍將、台鋼雄鷹隊今天在澄清湖棒球場以3：3裁定和局；兩...

中職／5:0打到5:4差點噩夢重演 兄弟驚險滅獅魔術數字下修M8

中信兄弟隊即將到手的勝利，差一點又在換投之際搞砸，今天從5：0打到5：4讓象迷心驚，終場仍以6：4擊敗統一獅隊，加上同日...

MiLB／鄭宗哲升上3A首支長打出爐 連3場出賽敲安

旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲18日升上小聯盟3A，維持打擊手感，今天出賽敲出1支二壘打、有1得分，為升上3A後首支長打，近...

中職／啦啦隊小珍奶翻跳周子瑜新歌 因韌帶受傷只動上半身

味全龍啦啦隊小珍奶擁有精緻臉蛋和傲人上圍，不只在球場上擁有高人氣，還經常在社群媒體分享美照和影片，與粉絲們互動，她近日也翻跳韓國女團TWICE台灣成員周子瑜新歌。 周子瑜月初發表首張個人專輯，主

中職／樂天女孩單曲「辣酷甜趴」首唱 專輯有盲盒可以開兔兔

樂天桃猿隊啦啦隊樂天女孩今年分為紅、白兩隊，單曲由兩隊各錄製一首，並與金曲製作人REAL阿沁合作，推出兩首風格截然不同的...

中職／啦啦隊丹丹練高球一號木只打出一碼 網：鑽地魔球

富邦悍將啦啦隊丹丹因熱情活潑應援和傲人身材，獲得許多粉絲支持。她近日在練習打高爾夫球，使用一號木桿竟只打出一碼。 丹丹在IG發文分享自己打高爾夫球的影片，只見她動作雖看似標準，但其中一球竟打到前

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。