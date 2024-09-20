中職／黃群閃躲張育成奏效鎖住平手 雨彈催生本季首場和局

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒今年第一場和局，因為一場正規9局打完襲來的大雨而誕生，富邦悍將、台鋼雄鷹隊以3：3裁定和局。圖／富邦悍將隊提供
中華職棒今年第一場和局，因為一場正規9局打完襲來的大雨而誕生，富邦悍將、台鋼雄鷹隊以3：3裁定和局。圖／富邦悍將隊提供

中華職棒今年第一場和局，因為一場正規9局打完襲來的大雨而誕生，富邦悍將、台鋼雄鷹隊今天在澄清湖棒球場以3：3裁定和局；兩隊本季24場對戰打完，悍將取得15勝8敗1和。

雄鷹首局在陳文杰的保送加盜壘進占得點圈後，魔鷹、王柏融連兩支安打各挹注1分打點；悍將在2局上迅速追平，先是董子恩安打、蔡佳諺保送上壘，王苡丞打向中外野落地，加上中外野手陳文杰的失誤，先追回1分且跑者再進壘，劉俊豪以高飛犧牲打建功。

兩隊以2：2膠著許久，直到6局下戰局再生波瀾，岳少華先保送王柏融，郭阜林打向二壘方向的滾地球，劉俊豪沒算準彈跳，先是胸口停球後急傳二壘發生暴傳，吳明鴻的安打幫助雄鷹取得3：2領先。

悍將在8局上攻破賴鴻誠，周佳樂先獲保送上壘，董子恩補上在線內落地的二壘打，攻下追平分；雄鷹換上黃群接手，對戰2打數敲出2轟的張育成代打，雄鷹這回選擇閃躲、不再硬碰硬，故意保送後對決李宗賢，收下關鍵出局數，凍結住一、二壘跑者，獲選為單場MVP。

此戰在9局結束後碰到大雨來襲，未能恢復進行，最終裁定和局，而今年中職啟用延長賽突破僵局制，先前還不曾出現和局賽事，此戰成為本季第一例。

劉俊豪 王柏融

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