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中職／5:0打到5:4差點噩夢重演 兄弟驚險滅獅魔術數字下修M8

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊張志豪敲出兩分砲。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊張志豪敲出兩分砲。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊即將到手的勝利，差一點又在換投之際搞砸，今天從5：0打到5：4讓象迷心驚，終場仍以6：4擊敗統一獅隊，加上同日味全龍隊以1：7輸給樂天桃猿隊，下半季封王魔術數字下修M8。

兄弟的攻勢先聲奪人，獅隊先發投手羅昂第3局還沒拿到出局數，被兄弟連4棒敲出安打，岳政華安打先開張分數，陳俊秀、許基宏的高飛犧牲打各掃回1分。

張志豪第7局敲出兩分砲，也在此時打退羅昂，留下6.2局被敲7安打、失5分。

兄弟由象騎士先發，前6局未掉分、僅被敲3安打，卻在握有5：0領先進入7局下出現動盪，該局面對4位打者都沒解決，先是對蘇智傑、陳重廷投出保送，再被陳聖平、林岱安敲安丟掉1分；換上謝榮豪接手滿壘局面，邱智呈的安打再追回2分，陳傑憲的安打持續帶給獅隊希望，這1分入袋，雙方僅剩1分差距。

曾頌恩第9局面對吳承諭敲出陽春砲，攻下保險分，兄弟終場就以2分差力克獅隊，象騎士也以6局失4分奪勝，4場先發拿下3勝0敗、防禦率4.50。

樂天桃猿 騎士

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