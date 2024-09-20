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中職／魔神樂先發7.1局失1分好投 桃猿擊退龍隊

中央社／ 台北20日電

中華職棒今天在桃園棒球場的賽事，樂天桃猿先發投手魔神樂主投7.1局僅失掉1分，加上攻勢串連、林子偉開轟，終場桃猿隊以7比1擊退味全龍隊，下半季第1到4名競爭仍相當激烈。

桃猿在1局下就展開攻勢，林立、朱育賢選到保送後，林承飛敲出二壘安打，帶有2分打點，接著林智平擊出的球造成游擊手張政禹傳球失誤，再得1分；3局下陳晨威敲出二壘安打後，梁家榮選到保送，林智平再敲2打點二壘安打，取得5比0領先。

龍隊在5局上追回1分，不過6局下桃猿的林子偉從郭郁政手中轟出陽春砲，隨後桃猿一、二壘有人時，陳晨威敲出安打再送回1分，終場桃猿隊就以7比1搶勝，中斷2連敗。

桃猿隊先發投手魔神樂（Marcelo Martinez）此戰用95球投7.1局，被敲出7支安打，沒有出現保送，送出6次三振，失掉1分，演出優質先發，奪下本季第12勝，也獲選為單場MVP。接著莊昕諺、王志煊接連登板，都沒有掉分，守住勝利。

龍隊先發投手郭郁政則是用80球投5.2局，被敲出5支安打，投3次保送、1次三振，失掉6分含5分責失，吞下敗投。

林子偉 樂天桃猿

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