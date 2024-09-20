快訊

37名死囚聲請釋憲 憲法法庭今判死刑「有條件合憲」

消失螢光幕10年！《吐司男之吻》李康宜近況曝光

半導體風雲／大陸造出8奈米晶片光刻機？設備進度曝光

中職／樂天女孩單曲「辣酷甜趴」首唱 專輯有盲盒可以開兔兔

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊啦啦隊樂天女孩今年分為紅、白兩隊，單曲由兩隊各錄製一首，新單曲全球首發就在辣酷甜趴，9月28日由白隊發表《I’m The One》，29日紅隊演唱《Big Dream》。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊啦啦隊樂天女孩今年分為紅、白兩隊，單曲由兩隊各錄製一首，新單曲全球首發就在辣酷甜趴，9月28日由白隊發表《I’m The One》，29日紅隊演唱《Big Dream》。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿啦啦隊樂天女孩今年分為紅、白兩隊，單曲由兩隊各錄製一首，並與金曲製作人REAL阿沁合作，推出兩首風格截然不同的單曲，新單曲全球首發就在辣酷甜趴，今天球團公布，9月28日由白隊發表《I’m The One》，29日紅隊演唱《Big Dream》。

今年樂天女孩單曲專輯首次登上MYFEEL亞洲跨國集資平台，內容除了專輯外，還有專屬限量周邊商品，此次還特別以「盲盒」形式推出兔子娃娃增添驚喜感。

樂天女孩今年與製作人REAL阿沁攜手，推出兩首風格截然不同的單曲：紅隊演唱的《Big Dream》以強烈的啦啦隊風格和電子音色為主；白隊單曲《I’m The One》則融合歐美和韓式K-POP，展現女孩們帥氣十足的魅力，將於辣酷甜趴首度演唱。

樂天女孩今年分為紅、白兩隊，紅隊由隊長筠熹和副隊長雅涵帶領，成員包括孟潔、YURI、岱縈、熊霓、十元、苡萱、慧慧、陳伊、阿布舞、凱伊、禹菡、溫妮、KIRA、丘薆和KAHO；白隊則由菲菲擔任隊長、副隊長為若潼，成員有總隊長籃籃、穎樂、琳妲、卉妮、嘎琳、心韻、芷軒、儷軒、DORA、MIKA、梔梔、凱莉絲、曲羿、小紫、宋宋和李昀。

啦啦隊 樂天女孩 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／啦啦隊丹丹練高球一號木只打出一碼 網：鑽地魔球

演唱會倒數！王心凌化身「寶貝熊」讓人暖到心坎裡

中職／鑽牛角尖到衝破牛角 葉總看李凱威「實驗室」執著兩年不容易

中職／2020年索沙後已絕跡3年 羅戈10勝達陣悍將罕見成就

相關新聞

12強賽／啦啦隊陣容遭質疑沒有一線 富邦Jessy：誰是2、3線？

世界棒球12強賽11月將在台北大巨蛋和天母球場兩地開打，官方近期公布兩波啦啦隊陣容，有球迷質疑為何都是二三線，富邦悍將啦啦隊Jessy發文吐心聲。 官方近期公布啦啦隊陣容，首波有中信兄弟隊妮可、

中職／鑽牛角尖到衝破牛角 葉總看李凱威「實驗室」執著兩年不容易

味全龍隊二壘手李凱威在明星賽後的打擊數據全面爆發，多項排名聯盟第一，在總教練葉君璋眼中，他是鑽牛角尖到衝破牛角的案例，多...

中職／樂天女孩單曲「辣酷甜趴」首唱 專輯有盲盒可以開兔兔

樂天桃猿隊啦啦隊樂天女孩今年分為紅、白兩隊，單曲由兩隊各錄製一首，並與金曲製作人REAL阿沁合作，推出兩首風格截然不同的...

中職／啦啦隊丹丹練高球一號木只打出一碼 網：鑽地魔球

富邦悍將啦啦隊丹丹因熱情活潑應援和傲人身材，獲得許多粉絲支持。她近日在練習打高爾夫球，使用一號木桿竟只打出一碼。 丹丹在IG發文分享自己打高爾夫球的影片，只見她動作雖看似標準，但其中一球竟打到前

中職／2020年索沙後已絕跡3年 羅戈10勝達陣悍將罕見成就

富邦悍將隊本季最強投手羅戈，昨天面對台鋼雄鷹隊以7局無失分好投奪勝，本季第10勝入手，而這是悍將自2020年索沙後，終於...

中職／悍將拉尾盤 雄鷹「狀元指數」急速下修最快21日入手

富邦悍將隊昨天靠張育成的全壘打致勝，以1：0險勝台鋼雄鷹隊，擺脫下半季墊底，全年勝率榜上也與雄鷹的差距也持續擴大，雄鷹的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。