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12強賽／啦啦隊陣容遭質疑沒有一線 富邦Jessy：誰是2、3線？
世界棒球12強賽11月將在台北大巨蛋和天母球場兩地開打，官方近期公布兩波啦啦隊陣容，有球迷質疑為何都是二三線，富邦悍將啦啦隊Jessy發文吐心聲。
官方近期公布啦啦隊陣容，首波有中信兄弟隊妮可、味全龍隊小映、樂天桃猿隊孟潔、統一獅隊斐棋及悍將秀秀子，由於少了台鋼雄鷹隊，引發部分球迷討論。
昨天官方又釋出第2波陣容，包含樂天嘎琳、富邦Jessy、台鋼妡0和林浠、味全璦昀、統一Joy和中信曼容。
不料有網友質疑這份名單的星度，「預算不足是吧？湊齊各隊二三線啦啦隊。」Jessy則在Threads發文問「誰是23線？」她接著表示，「本來就會東看西看啦，會好奇大家對自己的評價，好的或正常的建議就吸收，太瞎的就覺得很好笑，偶爾分享給大家，我沒覺得怎麼樣 大家別擔心～就是覺得很幽默。」
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