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中職／鑽牛角尖到衝破牛角 葉總看李凱威「實驗室」執著兩年不容易
味全龍隊二壘手李凱威在明星賽後的打擊數據全面爆發，多項排名聯盟第一，在總教練葉君璋眼中，他是鑽牛角尖到衝破牛角的案例，多數選手的「實驗室」，在一段時間未見成效後就會放棄，但李凱威從第一年結束後摸索到現在，「我覺得他現在掌握到了。」
攤開明星賽後（7月22日起）打擊數據，李凱威的成績超高調，打擊率0.381、56支安打、20場雙安都是聯盟第一，上壘率0.440只輸給張育成的0.460，以往就一直給人「低調人」、「穩定人」印象的他，進入第二階段的進化。
談到李凱威在明星賽後的蛻變，葉君璋也很有感，「他有自己理想中的揮棒軌道，從第一年結束後一直想做，到現在兩年多了，當中會有一段時間只做到一半，狀態沒有往上、而是往下，但明星賽後他有掌握到他想掌握到的東西，現在是100%做到。」
葉君璋認為難得的是，很多選手在嘗試的過程中，容易因為一段時間沒有成功就會放棄，「但他不太會，他摸索了比較久，給自己比較多時間。」葉總說：「我覺得和個性有關係，他想做的事情，他還滿執著在做，這對打者來說是很難的事。」
外界熱議今年世界棒球12強賽是否該納入李凱威，葉總認為，自家子弟兵的打擊、守備、跑壘都很好，絕對會有機會，但國際賽這種短期作戰，選才與總教練的用兵作戰方式影響比較大，「誰比較符合豪駒（總教練曾豪駒）的理想才是重點，而不是誰打了幾成就應該要選。」
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