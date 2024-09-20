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中職／2020年索沙後已絕跡3年 羅戈10勝達陣悍將罕見成就
富邦悍將隊本季最強投手羅戈，昨天面對台鋼雄鷹隊以7局無失分好投奪勝，本季第10勝入手，而這是悍將自2020年索沙後，終於再有投手達到單季10勝。
悍將球團史（2017年起）過去共出現6人次單季10勝，包括2017年羅力（16勝）、2018年伍鐸（14勝）、羅力（10勝）、2019年羅力（12勝）、陳仕朋（11勝）、2020年索沙（15勝）；接下來2021到23年間，單季最多勝只有陳仕朋2022年的8勝。
羅戈本季成為悍將先發輪值最穩定的依靠，先發24場、144局，拿下10勝3敗、防禦率1.88，狂飆148次三振，目前在防禦率榜排名第二，落後古林睿煬的1.64，三振榜則與古林睿煬並列第二，落後勝騎士的155K，都還有一搏個人獎項的本錢。
2021到2023年各隊單季10勝投手人次
中信兄弟 5
味全龍 5
統一獅 2
樂天桃猿 2
富邦悍將 0
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