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中職／悍將拉尾盤 雄鷹「狀元指數」急速下修最快21日入手
富邦悍將隊昨天靠張育成的全壘打致勝，以1：0險勝台鋼雄鷹隊，擺脫下半季墊底，全年勝率榜上也與雄鷹的差距也持續擴大，雄鷹的「狀元指數」只剩4，最快明天就能確定入手第3支狀元籤。
雄鷹隊史前兩年保障狀元籤，分別選入曾子祐、林子偉，再以林子偉向樂天桃猿隊交易，帶回王柏融、王溢正、翁瑋均；第三年以抽籤決定順位，由韓籍啦啦隊女神安芝儇好運爆棚抽中「2」號籤，帶回吳念庭。
雄鷹明年的選秀順位回歸戰績排名，儘管一度遇到悍將逼近，但隨著悍將近10場打下7勝3敗，同時間雄鷹則是2勝8敗，雙方差距持續擴大，悍將在全年勝率已領先雄鷹7場勝差。
雄鷹的狀元指數剩下4，今天兩隊於澄清湖再次過招，若悍將贏球，且明天悍將擊敗統一獅隊、雄鷹輸給樂天桃猿隊，就會確定今年由新軍雄鷹墊底，可在明年選秀優先選人。
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