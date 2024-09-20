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棒球／男子棒球世界排名 我重返第2

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
世界棒壘球總會（WBSC）今天更新男子世界棒球排名，中華隊上升一名到第二。 截圖自WBSC官方X
世界棒壘球總會（WBSC）今天更新男子世界棒球排名，中華隊上升一名到第二。 截圖自WBSC官方X

Ｕ廿三世界盃結束後，世界棒壘球總會昨天更新男子棒球世界排名，中華隊上升一位、積分四一一八分與墨西哥並列第二，然而真正考驗將是年底世界十二強棒球賽和明年經典賽資格賽。

中華隊今年積分來到七五五分，先在Ｕ十五世界盃季軍取得三三五分，在台灣舉行的Ｕ十八亞錦賽冠軍也有一百分，在Ｕ廿三世界盃雖然排名掉到史上最差的第八，但也有二五六分入袋，另外還有國際交流賽的少量分數。

首次參加Ｕ廿三世界盃就拿下第四名的中國大陸隊，則獲得四五三分積分，排名上升四位、來到第廿名，這是自二○二一年第十九名以來的最佳排名，隊史最佳則是二○一二年的十八名。

中華隊排名繼二○二二年後重返第二，主因是積極參與國際賽事，世界棒球強權美國今年積分只有一百分，排名掉到第五，原因是去年奪下經典賽亞軍後，今年未參加Ｕ十五、Ｕ廿三世界盃。

今年剩下的男子棒球賽事只有十一月中的十二強賽、十一月底的Ｕ十二亞錦賽，影響年終排名；按照過去計算，十二強奪冠可獲得約一千三百分，亞軍也有約一千一百分，美國這次一定不會錯過。

弔詭的是，中華隊雖在世界排名位居第二，明年初卻要先打經典賽資格賽，才能參加二○二六年經典賽，以今年十二強隊伍來說，其他十一隊都已有會內賽資格。

中華隊 墨西哥 經典賽 美國

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