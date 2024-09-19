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中職／兄弟9局下致命失誤輸球 獅隊全年勝率追到半場差

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅再見安擊退中信兄弟。統一獅提供
統一獅再見安擊退中信兄弟。統一獅提供

中信兄弟隊在9局下的致命失誤，給了統一獅隊機會，陳鏞基敲出再見安打以4：3拿下勝利，在年度勝率上追到只剩半場差距，也將兄弟下半季封王魔術數字持續凍結在M10。

兩支年度勝率前二的隊伍正面交鋒，打得膠著，獅隊雖然在3局下靠著陳鏞基的高飛犧牲打先馳得點，林安可的安打又補上1分，不過4局上江坤宇在2出局、滿壘時的安打，一棒扳平比數。

打完5局上比賽一度因雨暫停20分鐘，比賽恢復後5局下兄弟將宋晟睿換下場，原因是4局上他敲安上壘後，被勝騎士牽制球打到頭，雖然多撐了1局但仍退場送醫治療。

7局上陳俊秀在1出局、滿壘時的高飛犧牲打讓兄弟首次超前，不過7局下陳傑憲敲出的內野滾地球，靠腳程避免雙殺，也讓獅隊跑回追平分。

8局下獅隊在2出局後攻佔一、二壘，不過兄弟投手呂彥青與一壘手陳俊秀展現絕佳默契，陳俊秀「空手跑位」從原本的後方站位繞到一壘旁接球，觸殺離壘過遠的陳聖平。

不過9局下兄弟出現致命失誤，1出局、一壘有人時，陳傑憲敲出的滾地球，游擊手江坤宇接球後傳往二壘，結果張仁瑋沒接到發生失誤，準雙殺沒完成，還讓獅隊攻佔一、三壘，而陳鏞基也沒錯過機會，從吳俊偉手中敲出再見安打。

陳傑憲 陳鏞基

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